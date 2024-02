Ucrânia anuncia retirada das tropas de Avdiivka; nação está na defensiva e com falta de munição

KIEV-O Exército da Ucrânia anunciou na sexta-feira, 16, a retirada de suas tropas da cidade de Avdiivka, na região de Donbass. Kiev afirmou que os seus soldados devem se colocar em posição defensiva neste momento, em um sinal de enfraquecimento ucraniano no campo de batalha, em meio a dificuldades americanas para a aprovação de ajuda econômica no Congresso.

PUBLICIDADE A medida visa evitar o cerco russo e reduzir as baixas, segundo o recém nomeado Chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sirski. “Nossos soldados cumpriram seu dever militar com dignidade, fizeram todo o possível para destruir as melhores unidades militares russas e infligiram perdas significativas ao inimigo”, disse ele. Oficiais militares ucranianos relataram que a Rússia lançou ataques em grande escala na área de Avdiivka na sexta-feira. Alguns soldados ucranianos foram capturados enquanto tentavam se mudar para outras posições. Kiev afirmou que a retirada de feridos foi difícil por conta dos bombardeios de Moscou.

Um soldado ucraniano ocupa sua posição em Avdiivka, região de Donetsk, Ucrânia, em 18 de agosto de 2023 Foto: Libkos/ AP

A captura da cidade marca a vitória mais significativa para a Rússia no campo de batalha desde que a contraofensiva de Kiev em 2023 terminou com muitas baixas e poucas mudanças nas linhas de combate. A retirada também aumenta a moral do Exército russo antes do segundo aniversário da guerra, no dia 24 de fevereiro.

Avdiivka, localizada a 24 quilómetros da capital regional ocupada pela Rússia, Donetsk, tem valor estratégico para Moscou e tem sido alvo de seus ataques desde 2014. A 3ª Brigada ucraniana afirmou nas redes sociais que seus soldados estavam na enorme usina de coque de Avdiivka na sexta-feira em uma posição muito desfavorável, com as forças russas lançando cerca de 60 bombas por dia e lançando ataques com blindados e infantaria.

Falta de munição

Na quinta-feira, 15, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que as forças russas estavam pressionando os ucranianos e que caso as forças de Kiev saíssem da cidade, o que aconteceu no dia seguinte, seria por conta da falta de munição do Exército ucraniano. As tropas da Ucrânia reclamam da falta de aparato de defesa aérea e munição para continuar a guerra contra a Rússia. Um pacote de US$ 60 bilhões em ajuda econômica para Kiev está travado no Congresso americano, em meio a disputas entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. No começo da guerra, os republicanos eram favoráveis ao apoio a Ucrânia, mas um clima de ceticismo foi sendo criado no partido por conta das altas cifras enviadas por Washington e poucos avanços no campo de batalha. O ex-presidente americano Donald Trump, provável candidato republicano nas próximas eleições, também já declarou que pode cortar a ajuda americana a Kiev.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, discursa na Conferencia de Segurança de Munique, Alemanha Foto: Matthias Schrader/ AP

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado, 17, que a falta de munições e de armas de longo alcance permite às tropas russas uma vantagem neste momento.

“Manter a Ucrânia com um déficit de armas, particularmente artilharia e armas de longo alcance, permite que Vladimir Putin se adapte à atual intensidade da guerra”, afirmou Zelenski no segundo dia da Conferência de Segurança de Munique, no sul da Alemanha.

De acordo com um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, think tank baseada em Washington, a tomada de Avdiivka seria uma vitória mais simbólica para o Kremlin e não traria mudanças significativas na linha de frente, que quase não se mexeu nos últimos meses./ com AP, AFP e W.Post