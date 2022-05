Rússia interrompe abastecimento da gás para a Finlândia

O fornecimento de gás natural da Rússia para a Finlândia foi suspenso neste sábado, 21, anunciaram a estatal finlandesa Gasum e o grupo russo Gazprom, depois que o país nórdico se recusou a pagar o fornecedor russo em rublos.

“As entregas de gás para a Finlândia sob o contrato de fornecimento da Gasum foram cortadas”, disse a empresa finlandesa em um comunicado, acrescentando que, a partir de agora, o abastecimento será feito pelo gasoduto Balticconnector, que conecta Estônia e Finlândia.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Pouco depois, a gigante russa Gazprom confirmou a interrupção do fornecimento, indicando que havia “parado completamente as entregas de gás no fim do dia 20 de maio”, porque a Gasum não havia feito seus pagamentos em rublos.

Gasum, na Finlândia, anuncia que abastecimento de gás proveniente da Rússia foi cortado

Na sexta-feira 20, a Gasum disse que a Gazprom Export, a antena de exportação do grupo russo, havia-lhe informado que interromperia o fornecimento na manhã de sábado.

Determinação

Em abril, a Gazprom Export solicitou que as entregas de gás fossem pagas em rublos, e não em euros, mas a Gasum rejeitou o pedido. Na última terça-feira, relatou ter solicitado um procedimento de arbitragem na Justiça.

Embora o gás represente apenas 8% da matriz energética da Finlândia, praticamente tudo o que é usado no país nórdico é procedente da Rússia.

A Gasum afirmou, porém, que garantiria o abastecimento de gás por meio de outras fontes e os postos das redes de abastecimento de gás continuariam a funcionar.

A Finlândia anunciou planos para substituir o gás russo no próximo inverno (boreal), como o aluguel, junto à Estônia, de uma unidade flutuante de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) por dez anos. / AFP