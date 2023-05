Rússia lança maior ataque de drones à capital da Ucrânia desde o início da guerra

A capital da Ucrânia, Kiev, enfrentou o ataque de drones mais devastador desde o início da guerra com a Rússia, segundo autoridades relataram neste domingo, 28. A Ucrânia celebrou na data a fundação da capital do país.

Segundo o prefeito Vitali Klitschko, um homem de 41 anos morreu durante bombardeios na madrugada. No aplicativo de mensagens Telegram, o líder regional afirmou que explosões foram relatadas na cidade e em municípios vizinhos. “Permaneçam em abrigos, não negligenciem sua segurança, será uma noite difícil”, pediu ele aos moradores da capital durante a madrugada.

Ainda de acordo com o prefeito, a queda de destroços de um drone perto de um posto de gasolina no distrito de Solomianski deixou uma mulher de 35 anos ferida, além do homem de 41 anos morto.

A Força Aérea da Ucrânia disse que derrubou 52 dos 54 drones lançados pela Rússia –é incerto quanto desses foram direcionados a Kiev. A instituição também disse que a Rússia tinha como alvo instalações militares e infraestruturas importantes para as regiões centrais da Ucrânia, Kiev em particular.

Segundo autoridades ucranianas, esse pode ter sido o maior ataque de drones na cidade desde o início da guerra. O bombardeio também foi o primeiro a causar mortes em Kiev neste mês.

Serhii Popko, chefe da administração militar de Kiev, disse que o ataque foi realizado em várias ondas e que os alertas duraram mais de cinco horas. “Hoje, o inimigo decidiu ‘parabenizar’ o povo de Kiev com a ajuda de seus mortais UAVs (veículos aéreos não tripulados, em português)”, disse ele no Telegram.

Prédio de sete andares após destroços dos drones caírem no local. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

À agência de notícias Reuters moradores disseram que, durante os alertas de ataque aéreo, muitas pessoas ficaram em suas varandas, gritando ofensas ao presidente russo, Vladimir Putin, além de frases como “glória à defesa aérea”.

Na província de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, o governador regional, Oleh Siniehubov, relatou que uma mulher de 61 anos e um homem de 60 anos foram mortos em dois ataques distintos.

O Dia de Kiev, que celebra o aniversário oficial da fundação da cidade, é geralmente comemorado com shows ao vivo, feiras de rua, exposições e fogos de artifício. No entanto, neste ano, devido aos trágicos acontecimentos, as festividades foram reduzidas. A cidade de Kiev completa 1.541º aniversário.

Autoridades dizem que ataque não foi coincidência

Autoridades ucranianas acreditam que o momento dos ataques com drones não foi uma coincidência. “A história da Ucrânia é uma irritação de longa data para os russos inseguros”, disse o principal assessor presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, no Telegram.

Este seria o 14º ataque de drones russos em Kiev, segundo as autoridades. Conforme a Força Aérea Ucraniana, a Rússia visava “instalações militares e infra-estruturas estratégicas nas regiões centrais do país, em particular na região de Kiev”.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, por sua vez, saudou neste domingo as forças de defesa aérea e os serviços de resgate de seu país. “Todas as vezes que vocês derrubam drones e mísseis do inimigo, vidas são salvas. Vocês são heróis”, disse.

Ainda neste domingo, o presidente ucraniano apresentou um projeto de lei para impor sanções ao Irã por 50 anos. Isso porque os drones disparados em direção a Kiev são de fabricação iraniana e foram entregues pelo país do Oriente Médio à Rússia. Ao menos oficialmente, Teerã diz que a entrega foi feita ainda do início da invasão russa.

No arborizado distrito de Holosiivskii, no sudoeste de Kiev, destroços incendiaram um armazém de três andares, destruindo cerca de 1.000 metros quadrados de estruturas de edifícios, disse o prefeito Klitschko.

Outro incêndio começou depois que destroços de drones atingiram um prédio não residencial de sete andares em Solomianski, a oeste. O distrito é um movimentado centro de transporte ferroviário e aéreo.

Já no histórico distrito de Pecherskii, um incêndio começou no telhado de um prédio de nove andares, e, no distrito de Darnitskii, uma loja foi danificada.

“A história da Ucrânia é uma irritação de longa data para os inseguros russos”, disse Andrii Iermak, chefe do gabinete presidencial em seu canal no Telegram, em referência à data em que a Rússia decidiu atacar novamente Kiev.

Os ataques de domingo ocorreram depois que a Ucrânia disse que os combates diminuíram em torno da cidade de Bakhmut, no sudeste da Ucrânia, palco dos combates mais intensos neste momento da guerra./ AP e AFP.