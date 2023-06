Rússia lança novo bombardeio aéreo na Ucrânia e causa pelo menos três mortes em Kiev

A Rússia realizou mais um ataque aéreo a Kiev, capital da Ucrânia, que resultou na morte de pelo menos três pessoas e 10 feridos As forças russas lançaram mísseis a partir do solo, atingindo a cidade logo nas primeiras horas da manhã.

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, uma menina de nove anos, a mãe dela e outra mulher morreram no bombardeio, que também causou danos a prédios de apartamentos, veículos, a uma clínica médica e uma tubulação de água.

Inicialmente, o governo da cidade havia divulgado a morte de duas crianças, mas posteriormente revisou o número para uma.

As Forças Aéreas conseguiram interceptar os 10 mísseis lançados. Foto: Alex Babenko / AP

Conforme as autoridades locais, as Forças Aéreas conseguiram interceptar os 10 mísseis lançados, identificando-os como sendo do tipo cruzeiro Iskander de curto alcance e mísseis balísticos.

Uma explosão levou fragmentos de mísseis contra um prédio de apartamentos em um bairro arborizado. “

Por volta das 3h houve uma explosão. Acordei e vi o fogo. Minha porta foi arrombada, acordei minha mãe e corri para o corredor”, disse a moradora Nikita Maslun, espiando por uma janela quebrada. “Então descemos e corremos para fora. Vimos pessoas correndo. Janelas foram quebradas e sacadas destruídas.”

O prefeito Vitali Klitschko afirmou que as autoridades estão investigando por que um abrigo no centro médico foi bloqueado, impedindo que algumas pessoas se protegessem durante o bombardeio. Ele também comunicou o cancelamento dos eventos programados para o dia 1º de junho, quando a Ucrânia celebra o Dia Internacional da Criança.

A Rússia tem realizado repetidos ataques contra Kiev, utilizando drones e lançando mísseis desde o início da invasão, porém, os ataques à capital intensificaram-se consideravelmente no último mês, à medida que a Ucrânia se prepara para uma contra-ofensiva. Embora grande parte das armas lançadas seja interceptada, muitos moradores de Kiev encontram-se ansiosos e exaustos após semanas de noites sem dormir, ouvindo o som das explosões. / AP