Rússia multa Dropbox em mais de R$ 100 mil por plataforma não atender pedido de deletar informações

A Justiça da Rússia impôs nesta terça-feira, 11, uma multa administrativa de 2 milhões de rublos (o equivalente a cerca de R$ 109 mil) ao Dropbox, serviço de armazenamento em nuvem dos Estados Unidos, por não deletar informações proibidas em território russo.

O julgamento ocorreu na ausência de representantes do serviço, que não compareceram ao tribunal. Conforme relatado pela agência russa Interfax, os materiais do caso estabelecem que o serviço se recusou a atender às demandas do Roscomnadzor, o agente regulador de comunicações da Rússia, e a remover vídeos e textos localizados em dois links com “informações falsas sobre a operação militar especial” na Ucrânia.

Conteúdos da plataforma Dropbox que foram alvo da multa imposta pela Rússia eram vinculados ao grupo do líder da oposição russa Alexei Navalni, atualmente preso. Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina/Arquivo

Os materiais foram atribuídos ao ilegal Fundo de Combate à Corrupção (FBK) do líder da oposição russa Alexei Navalni, atualmente preso. Anteriormente, a Justiça russa declarou o FBK como uma “organização extremista” e proibiu suas atividades em território russo.

Nos últimos dois anos, após o início da guerra na Ucrânia, a Rússia multou grandes empresas de internet, como Google, Telegram, Facebook, Twitter e TikTok, pela mesma causa, com taxas que ultrapassaram 200 milhões de rublos. Em diversos casos, as informações proibidas estavam ligadas à campanha militar russa na Ucrânia, para a qual a legislação russa intensificou consideravelmente as penalidades./EFE