Rússia pode atacar cabos submarinos para ‘perturbar a vida ocidental’, adverte Otan

A Rússia está mapeando ativamente os sistemas críticos de infraestrutura dos países da Otan e pode ter como alvo os cabos submarinos que ajudam a fornecer às nações ocidentais tudo, desde serviços de internet até suprimentos de gás, alertou o principal oficial de inteligência da Aliança Atlântica na quarta-feira, 3.

Existe um risco “significativo” de que a Rússia possa prosseguir com tal sabotagem para “perturbar a vida ocidental e ganhar vantagem contra as nações que estão fornecendo apoio à Ucrânia”, disse o secretário-geral assistente para inteligência e segurança da Otan, David Cattler, a repórteres.

Moscou está aumentando suas patrulhas no Oceano Atlântico, bem como no Mar do Norte e ao redor do Báltico, disse Cattler, acrescentando que a Rússia está “mais ativa do que vimos em anos neste domínio”. Ele disse que não poderia oferecer detalhes sobre a conclusão dos esforços de mapeamento de Moscou.

Imagem de arquivo da Guarda Costeira Sueca mostra um vazamento do Nord Stream 2 Foto: Swedish Coast Guard via AP - 28/9/2022

Alvejar a infraestrutura é uma estratégia militar comum para a Rússia. Durante o inverno (Hemisfério Norte), procurou esmagar a resistência da Ucrânia atacando implacavelmente a rede elétrica do país, prejudicando a vida de civis e deixando milhões sem luz, calor ou água.

A vulnerabilidade da infraestrutura subaquática tornou-se uma preocupação internacional particularmente importante em setembro passado, depois que explosões danificaram dois gasodutos Nord Stream. Quem exatamente sabotou os oleodutos, que levavam o gás russo à Europa pelo Mar Báltico, permanece um mistério.

Continua após a publicidade

Em uma ilustração dos riscos enfrentados pelos sistemas ocidentais de informação e segurança, apenas cerca de 400 cabos submarinos são responsáveis por mais de 95% do tráfego mundial de internet, observou Cattler. Esses cabos transportam aproximadamente US$ 10 trilhões em transações financeiras todos os dias, disse ele.

Em resposta às preocupações crescentes, a Otan estabeleceu um centro para coordenar os esforços de segurança para infraestrutura submarina crítica em fevereiro. Seu líder, o tenente-general Hans-Werner Wiermann, disse na quarta-feira que a aliança estava aumentando o número de navios em patrulha nos mares do Norte e Báltico e buscava aprimorar suas capacidades de vigilância submarina.

“A ameaça é real”, disse o general Wiermann, “e nossa dependência dessa infraestrutura está crescendo”.