Rússia prepara lei para imigrantes que proibirá críticas à guerra e à antiga União Soviética

Rússia prepara uma nova lei que pode forçar estrangeiros que entrarem no país a assinar um “acordo de lealdade”, comprometendo-se a não criticar políticas de Estado da nação, incluindo a invasão da Ucrânia por Moscou.

De acordo com a agência estatal russa Tass, o Ministério do Interior da Rússia elaborou um projeto de lei que prevê a introdução do documento no sistema migratório.

De acordo com o projeto de lei, “um estrangeiro seria impedido de atrapalhar o trabalho das autoridades públicas russas e desacreditar as políticas internas ou externas do país e as autoridades públicas ou funcionários do governo”, disse a agência nesta quarta-feira, 29.

O presidente russo, Vladimir Putin, participa de uma reunião com os participantes do 3º Congresso de Jovens Cientistas no Parque Sirius de Ciência e Arte na região de Krasnodar, Rússia, em 29 de novembro de 2023. Foto: Mikhail Klimentyev via REUTERS

O projeto de lei proibirá os estrangeiros de divulgar informações sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo e minorias sexuais com o objetivo de “respeitar os valores familiares tradicionais” da Rússia. Além disso, estrangeiros também serão impedidos de “distorcer a verdade histórica” em relação a assuntos que envolvem a extinta União Soviética.

A Rússia vem enfrentando um recrudescimento da repressão à livre expressão desde o início da invasão de Vladimir Putin a Ucrânia, em fevereiro de 2022, quando o governo decretou diversas leis rigorosas que proíbem que os cidadãos critiquem o exército, sob o risco de serem condenados a longas sentenças de prisão

Desde então, centenas de ativistas, jornalistas e manifestantes que protestaram contra a guerra foram acusados de violar a lei.