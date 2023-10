Rússia recebe delegação do Hamas em Moscou

MOSCOU – O Ministério das Relações Exteriores da Rússia recebeu ontem uma delegação do Hamas em Moscou. Segundo os russos, a reunião do chanceler, Seguei Lavrov, com Abu Mazouk, líder do grupo terrorista, foi para garantir a libertação de reféns em Gaza e a retirada de estrangeiros do enclave – segundo o Kremlin, seis russos estariam entre os sequestrados.

A visita enfureceu a diplomacia de Israel, que criticou a Rússia por acolher uma delegação do Hamas – um dia depois de Moscou ter vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando o Hamas pelos ataques terroristas de 7 de outubro.

“Israel condena o convite de Moscou para a visita de altos funcionários do Hamas, que é um ato de apoio ao terrorismo e legitima as atrocidades”, disse Lioir Haiat, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores israelense, que pediu a deportação imediata dos palestinos.

O presidente russo Vladimir Putin ouve o vice-primeiro-ministro russo - ministro da Indústria e Comércio Denis Manturov durante uma reunião no Kremlin, em Moscou, Rússia, terça-feira, 24 de outubro de 2023. Foto: Gavriil Grigorov / AP

As críticas de Israel à Rússia fazem parte de um rearranjo da geopolítica do Oriente Médio. Até então, o governo israelense evitava condenar as ações de Moscou e vinha retendo assistência militar à Ucrânia para não criar atrito com o presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, desde o ataque do Hamas, os dois lados vêm trocando acusações públicas.

“Os países que votaram contra a resolução proposta pelos EUA na ONU mostraram ao mundo que o Conselho de Segurança é incapaz de realizar a tarefa mais básica de condenar um ato terrorista do estilo do Estado Islâmico”, afirmou Gilad Erdan, embaixador de Israel na ONU, após o veto da Rússia.

O governo russo tem ligações com todos os principais atores da crise no Médio Oriente, incluindo Israel, Irã, Autoridade Palestina e Hamas. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse ontem que o vice-chanceler do Irã, Ali Baghiri Kani, também estava em Moscou – ele é também o principal negociador nuclear do governo iraniano.

Putin atribuiu aos EUA a responsabilidade pelo aumento da violência no Médio Oriente, alegando que a política externa americana não atende às necessidades dos palestinos. A Rússia, por sua vez, é acusada de explorar a escalada do conflito entre Israel e Hamas para desviar a atenção do mundo de sua própria guerra contra a Ucrânia. /NYT, AP e AFP