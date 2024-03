À medida que a guerra se arrasta para o terceiro ano, as forças russas obtiveram alguns ganhos lentos e incrementais ao longo da linha da frente, contando com a sua vantagem em poder de fogo, enquanto a Ucrânia reagiu com mais ataques de drones no interior da Rússia e ataques transfronteiriços.

No sábado, 16, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas no bombardeio ucraniano na cidade fronteiriça russa de Belgorod, que tem enfrentado ataques regulares. No mesmo dia, os militares russos também alegaram que frustraram outra tentativa de incursão transfronteiriça de “grupos de sabotagem e reconhecimento” ucranianos.

O Corpo de Voluntários Russos – que inclui russos que lutam ao lado das forças ucranianas – alegou no sábado ter capturado 25 soldados russos. A afirmação não pôde ser verificada de forma independente. Os ataques transfronteiriços na área têm ocorrido esporadicamente desde o início da guerra e têm sido objeto de alegações e contra-alegações, bem como de desinformação e propaganda. / AP