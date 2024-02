Kremlin realiza campanha de desinformação para minar Zelenski, mostram documentos

MOSCOU -Quando surgiram as primeiras notícias, no mês passado, de que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, se preparava para despedir o seu principal comandante militar, o general Valeri Zaluzhni, as autoridades em Moscou pareciam felizes. Eles vinham tentando orquestrar essa divisão há muitos meses, mostram os documentos.

A instrução do Kremlin resultou em milhares de postagens nas redes sociais e centenas de artigos fabricados, e circulados na Ucrânia e em toda a Europa, que tentavam explorar o que então eram rumores de tensões entre os dois líderes ucranianos, de acordo com uma coleção de documentos do Kremlin. obtido por um serviço de inteligência europeu e revisado pelo The Washington Post. O material, que totaliza mais de 100 documentos, foi compartilhado com o Post para expor pela primeira vez a escala da propaganda do Kremlin dirigida a Zelenski com o objetivo de dividir e desestabilizar a sociedade ucraniana – esforços que Moscou apelidou de “operações psicológicas de informação”.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, se reuniu com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Munique, Alemanha Foto: Tobias Schwarz / AP

Como “Brad Pitt”

A sociedade ucraniana, no entanto, tem permanecido até agora notavelmente unida desde a invasão da Rússia, de acordo com sondagens de opinião, e as autoridades em Moscou, segundo mostram os documentos, por vezes expressaram frustração pela sua incapacidade de minar Zelenski e fomentar a divisão. Um deles queixou-se em uma conversa que o presidente ucraniano era como Brad Pitt, uma estrela global com uma imagem que não podia ser manchada.

Mas com o general Zaluzhni agora fora, as linhas da frente congeladas e o apoio militar e financeiro adicional dos Estados Unidos incerto, alguns em Kiev estão preocupados que os esforços de propaganda secreta da Rússia possam começar a minar a coesão e o moral nacionais.

“Os tempos mais difíceis estão por vir”, disse um oficial de segurança europeu que, como outros, falou sob condição de anonimato para discutir assuntos delicados. “A Rússia sobreviveu e está preparando uma nova campanha que consiste em três direções principais: primeiro, pressão na linha da frente; segundo, ataques à infraestrutura ucraniana; e em terceiro lugar, esta campanha de desestabilização.”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de um evento em uma fabrica militar em Chelyabinsk,Rússia Foto: Alexander Ryumin / AP

Os quatro objetivos principais de Moscou

Os documentos mostram como, em janeiro de 2023, o primeiro vice-chefe de gabinete do Kremlin, Sergei Kiriienko, encarregou uma equipe de funcionários e estrategistas políticos para estabelecer uma presença nas redes sociais ucranianas para distribuir desinformação.

O esforço baseou-se num projeto anterior que Kiriienko, um antigo assessor de Putin, vinha executando para subverter o apoio ocidental à Ucrânia, com operações na França e na Alemanha.

No final de 2022, depois de a Ucrânia ter repelido as forças russas nas regiões de Kharkiv e Kherson e as autoridades em Kiev terem começado a falar de uma grande contraofensiva de primavera no leste e no sul, Kiriienko reuniu uma segunda equipe focada na desestabilização da própria Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, visita Kherson em junho passado, após a destruição de uma barragem ali. O esforço de desinformação do Kremlin incluiu histórias de que os aliados ocidentais de Zelenski procuravam substituí-lo Foto: Mykola Tymchenko/EFE

Em uma reunião de 16 de Janeiro de 2023, Kiriienko apresentou quatro objetivos principais para a equipe de propaganda da Ucrânia: desacreditar a liderança militar e política de Kiev, dividir a elite ucraniana, desmoralizar as tropas ucranianas e desorientar a população ucraniana, mostram os documentos.

O sucesso da equipe seria medido de acordo com indicadores-chave: deveriam "reduzir a popularidade de pessoas próximas de Zelenski e do comando das forças armadas da Ucrânia" e aumentar a crença entre a população ucraniana de que a elite trabalhava apenas para si mesma. "Um crescimento no número de demissões governamentais e conflitos públicos" também seria um sinal de conquista. Para aumentar o medo e a ansiedade, as perdas ucranianas na guerra deveriam ser exageradas, afirmam os documentos. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, não respondeu a pedidos sobre o conteúdo dos documentos. Os documentos mostram que o progresso foi monitorado em reuniões quase semanais do Kremlin, onde os estratégias fizeram apresentações em painéis mostrando os posts mais lidos que tinham plantado nas redes sociais ucranianas e contabilizando a distribuição global dos seus resultados. Também realizaram pesquisas de opinião semanais sobre o nível de confiança em Zelenski e na liderança militar do país.

Começando do zero

No início de março, funcionários contratados do governo russo publicavam mais de 1.300 textos e 37 mil comentários nas redes sociais ucranianas todas as semanas, de acordo com uma das apresentações do painel.

As sondagens conduzidas pelo Kremlin mostraram que a confiança em Zelenski permaneceu consistentemente elevada, com 68 a 73,3% dos ucranianos confinando no presidente entre fevereiro e junho do ano passado. Em agosto, porém, as sondagens do Kremlin mostravam que esta medida caía para 65,4%. É impossível avaliar a precisão destas sondagens e não está claro como os russos as conduzem na Ucrânia.

Reciclando a desinformação

Os estrategistas também procuraram explorar a campanha de Kiriienko na Europa Ocidental. As táticas da campanha europeia incluíam a clonagem e a usurpação de websites governamentais e de meios de comunicação social, como os do Le Monde e do ministério das Relações Exteriores da França, para postar conteúdo falso.

Também incluíram a criação de contas falsas no X, ou Twitter, para figuras proeminentes, incluindo a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Os estrategistas procuraram colocar histórias ou publicações desses websites ou contas nas redes sociais ucranianas como reportagens ou comentários europeus genuínos.

Depois de a conta falsa de Baerbock ter declarado em setembro que “a guerra na Ucrânia terminaria dentro de 3 meses”, as autoridades alemãs lançaram uma investigação e encontraram mais de 50.000 contas de utilizadores falsas coordenando propaganda pró-Rússia, incluindo aquelas que promoviam o tweet.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.