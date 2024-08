Um funcionário na região fronteiriça de Kursk, na Rússia, pediu nesta segunda-feira, 12, que mais residentes desocupassem a região devido à “situação muito tensa” na área, onde as forças russas ainda estão lutando para responder a um ataque surpresa ucraniano após quase uma semana de intensos combates.

PUBLICIDADE As autoridades de emergência da Rússia dizem que mais de 100 mil pessoas fugiram de suas casas em áreas de Kursk, onde tropas e blindados ucranianos atravessaram a fronteira em 6 de agosto, supostamente avançando até 30 quilômetros na Rússia, gerando alerta. O governador da região de Belgorod, adjacente a Kursk, também anunciou a desocupação de um distrito próximo à fronteira ucraniana, descrevendo a manhã de segunda-feira como “alarmante”, mas sem dar detalhes. As forças ucranianas avançaram rapidamente na cidade de Sudzha, cerca de 10 quilômetros além da fronteira, após o lançamento do ataque. Eles supostamente ainda controlam a parte oeste da cidade, que é o local de uma importante estação de trânsito de gás natural. A operação ucraniana está sendo realizada sob forte sigilo, e seus objetivos — especialmente se as forças de Kiev pretendem manter o território ou estão realizando ataques de guerrilha — permanecem incertos.

A manobra surpreendente, que pegou as forças do Kremlin desprevenidas, contraria o esforço incessante da Rússia nos últimos meses para romper as defesas ucranianas em pontos selecionados ao longo da linha de frente no leste da Ucrânia. A Rússia já viu incursões anteriores em seu território durante a guerra de quase dois anos e meio, mas a incursão na região de Kursk marcou o maior ataque em seu solo desde a Segunda Guerra Mundial, embaraçando o presidente Vladimir Putin e constituindo um marco nas hostilidades.

É também a primeira vez que o exército ucraniano lidera uma incursão, em vez de lutadores pró-Ucrânia russos. O avanço deu um golpe nos esforços de Putin para fingir que a vida na Rússia permaneceu amplamente inalterada pela guerra. A propaganda estatal tentou minimizar o ataque, enfatizando os esforços das autoridades para ajudar os moradores da região e buscando distrair a atenção do fracasso militar em se preparar para o ataque e repelir rapidamente.

Pessoas que desocuparam região de combates entre forças russas e ucranianas fazem fila para receber ajuda humanitária em centro de distribuição em Kursk, Rússia. Foto: AP

Moradores de Kursk gravaram vídeos lamentando que tiveram que fugir da área fronteiriça, deixando para trás seus pertences, e pedindo ajuda a Putin. Mas a mídia controlada pelo Estado russo manteve um controle rígido sobre qualquer expressão de descontentamento.

O general aposentado Andrei Gurulev, membro da câmara baixa do parlamento russo, criticou os militares por não protegerem adequadamente a fronteira. Ele observou que, embora os militares tenham montado campos minados na região fronteiriça, falharam em implantar tropas suficientes para bloquear incursões inimigas.

Publicidade

“Infelizmente, o grupo de forças que protege a fronteira não tinha seus próprios recursos de inteligência”, disse ele em seu canal de mensagens. “Ninguém gosta de ver a verdade nos relatórios, todos só querem ouvir que está tudo bem.”

Pasi Paroinen, analista da Black Bird Group, uma agência de inteligência de fonte aberta com sede na Finlândia, que monitora a guerra, disse que a fase mais difícil da incursão da Ucrânia provavelmente começará agora, à medida que as reservas russas entram em ação. Ele disse que “se os ucranianos forem avançar ainda mais de onde estão agora, será uma batalha difícil, ao contrário dos primeiros momentos desta ofensiva”.

O progresso da Ucrânia no território russo “está desafiando as suposições operacionais e estratégicas” das forças do Kremlin, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. Isso poderia obrigar a Rússia a implantar mais recursos militares na longa fronteira entre os dois países, disse o think tank com sede em Washington em uma avaliação no final do domingo, que também descreveu as forças russas que respondem à incursão como “apressadamente montadas e díspares”.

Incêndio próximo à usina nuclear