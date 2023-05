Rússia usa apenas um tanque militar, e da 2ª Guerra, em parada militar do Dia da Vitória

O desfile militar anual do Dia da Vitória na Rússia, que celebra a vitória dos russos contra os nazistas em 1945, foi bem mais modesto do que os anos anteriores, em meio a guerra de Moscou com a Ucrânia.

A cerimonia tradicionalmente é marcada por um forte nacionalismo, com uma exibição do poderio militar russo, mas foi bem mais enxuta do que normalmente, sem demonstração aérea e com apenas um tanque soviético T-34, usado na Segunda Guerra Mundial.

Segundo analistas, Moscou pode ter optado por não usar tanques adicionais para evitar críticas internas. A guerra com Kiev já dura mais de um ano, sem previsão para um cessar-fogo ou negociações de paz.

The only Russian tank present at today’s Victory Day parade in #Moscow was a single T-34. #Russia #T34 pic.twitter.com/PmDWdZAWW5 — China Perspective (@China_Fact) May 9, 2023

Putin promete vitória em discurso

O presidente Vladimir Putin prometeu que a Rússia sairá vitoriosa na Ucrânia e culpou o Ocidente pelo conflito, que comparou à Segunda Guerra Mundial, durante um desfile militar na Praça Vermelha para comemorar a vitória sobre os nazistas.

Putin disse em seu discurso perante milhares de soldados, políticos russos e vários líderes de ex-repúblicas soviéticas que “a civilização está mais uma vez em um ponto de virada”.

O tanque soviético E-34 foi o único tanque utilizado no desfile militar do Dia da Vitória Foto: Pelagia Tikhonova/ AP

“Uma guerra foi desencadeada contra nossa pátria”, afirmou.

O presidente russo também afirmou que o futuro da Rússia depende dos reservistas do país, acusando os países do Ocidente de usarem a guerra da Ucrânia para destruir Moscou. /AFP