Nesta segunda-feira, sem oferecer provas, Putin voltou a falar do opositor, afirmando que alguns dias antes de sua morte, “certos colegas, não da administração (presidencial)” lhe falaram sobre “uma ideia de trocar Navalni por certas pessoas detidas em instalações penitenciárias em países ocidentais”. Ele disse que apoiava a ideia.

A fala coincide com declarações de aliados de Navalni feitas no mês passado, sobre supostas negociações com autoridades russas e ocidentais sobre uma troca de prisioneiros que envolveria Alexei Navalni. A amiga de longa data do político, Maria Pevchikh, disse que as conversações estavam na fase final poucos dias antes da morte súbita e inexplicável do crítico do Kremlin. Ela acusou Putin de “se livrar” de Navalni para não trocá-lo, mas não ofereceu nenhuma evidência para apoiar suas afirmações, e elas não puderam ser confirmadas de forma independente.