Rússia volta o foco para Donetsk após conquista de Lisichansk, diz governo da Ucrânia

KIEV - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou suas tropas pelo que chamou de libertação de Luhansk nesta segunda-feira, 4, depois que as forças ucranianas se retiraram da cidade de Lisichansk, seu último reduto na região leste. Agora o país volta o foco para Donetsk, o outro território separatista na região do Donbas e um ponto estratégico para ampliar o controle russo sobre a costa da Ucrânia.

O governador de Luhansk, Serhi Haidai, disse à agência Reuters que espera que a Rússia alveje Sloviansk e Bakhmut em particular, já que o Kremlin busca assumir o controle da maior área de Donbas, que inclui Luhansk e Donetsk, na última fase de sua invasão. Enquanto Haidai disse que as forças ucranianas ainda controlavam uma “pequena parte” de Luhansk, a perda da cidade de Lisichansk significa que Moscou conquistou praticamente toda a região.

Em uma reunião televisionada com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, Putin disse que as forças russas “obtiveram o sucesso” em Luhansk. Ele acrescentou que as tropas que lutaram lá devem descansar, enquanto outras unidades devem continuar lutando.

Já o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, permaneceu desafiador após a perda de Lisichansk, dizendo: “A Ucrânia não desiste de nada”. Ele disse que a Ucrânia manterá sua luta e retomará Lisichansk, prometendo: “Nós retornaremos, graças às nossas táticas, graças ao aumento no fornecimento de armas modernas”.

A queda de Lisichansk e Severodonetsk após semanas de combates dá à Rússia controle total sobre Luhansk, parte da região de Donbas rica em minerais, que tem sido o foco da campanha militar russa após sua derrota em torno de Kiev, a capital, no início da invasão.

Em uma indicação precoce da violência que provavelmente atingirá Donetsk nas próximas semanas, as forças russas mataram nove civis na província nas últimas 24 horas, disse o chefe da administração militar regional, Pavlo Kirilenko, em um post no Telegram.

As forças russas aumentaram o bombardeio de centros populacionais ao longo das linhas de frente nos últimos dias.

Controlar Lisichansk e sua cidade irmã de Severodonetsk, que caiu em 24 de junho, dá a eles uma base para se reagrupar e montar ofensivas em cidades a sudoeste, principalmente Sloviansk, Kramatorsk e Bakhmut, uma cidade industrial que era um centro de abastecimento para as forças ucranianas que transportam equipamentos e pessoal a nordeste.

Um homem local hasteia a bandeira russa em sua varanda em Lisichansk, região de Luhansk Foto: Ministério de Defesa da Rússia/EPA/EFE

No domingo, pelo menos seis pessoas foram mortas em Sloviansk e mais de uma dúzia ficaram feridas por foguetes russos, disseram autoridades ucranianas. Em um post no Facebook, Vadim Liakh, prefeito de Sloviansk, disse que foi o bombardeio mais severo da cidade desde a invasão russa em 24 de fevereiro.

A Rússia despachou milhares de soldados adicionais para o leste da Ucrânia nas últimas semanas para reforçar sua ofensiva na província de Donetsk, onde mais uma vez provavelmente tentará sobrecarregar posições ucranianas fortemente fortificadas com seu grande arsenal de artilharia, mísseis e poder aéreo, mesmo que seu terreno forças são diminuídas.

Separatistas apoiados pela Rússia tomaram o controle de partes de Luhansk e Donetsk em 2014, e Putin inicialmente justificou a invasão russa como uma tentativa de preservar a independência dos dois territórios separatistas.

‘Plano Marshall’ para a Ucrânia

Enquanto isso, dezenas de líderes de governos, organizações internacionais de desenvolvimento e empresas se reúnem na cidade suíça de Lugano para discutir a reconstrução do país e prometer apoio financeiro para o esforço.

Zelenski participou da reunião por videoconferência, mas já havia alertado durante a noite que a tarefa de reconstrução seria “realmente colossal”. Ele já havia falado de um preço total superior a US$ 500 bilhões. “A reconstrução da Ucrânia é a tarefa comum de todo o mundo democrático e a maior contribuição à paz mundial”, disse.

O presidente ucraniano enviou seu primeiro-ministro, Denis Shmihal, e outros membros de seu gabinete a Lugano para dois dias de conversas. Shmihal disse que o custo do plano de recuperação é estimado em US$ 750 bilhões e insistiu que uma importante fonte de financiamento “deve ser os ativos confiscados da Rússia e dos oligarcas russos”. Ele citou estimativas não especificadas de que tais somas totalizam US$ 300 bilhões a US$ 500 bilhões agora.

Entre os presentes na reunião estão a presidente do braço executivo da União Europeia, Ursula van der Leyen, o primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, e a secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, além de altos funcionários da Europa, América do Norte e Ásia e representantes de importantes instituições financeiras.

O primeiro-ministro ucraniano Denis Shmihal faz um discurso enquanto um vídeo do presidente ucraniano Volodmir Zelenski e da presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen é exibido em uma tela durante a Conferência de Recuperação da Ucrânia, em Lugano, Suíça Foto: MICHAEL BUHOLZER/EPA/EFE

A Conferência de Recuperação da Ucrânia acontece todos os anos desde 2017 – com exceção de 2020 por causa da pandemia – com o objetivo de financiar reformas políticas e econômicas na Ucrânia e avaliar seu progresso. Nos últimos anos, era conhecida como a Conferência da Reforma da Ucrânia. Este ano, tem um novo nome, imbuído de um novo senso de urgência por causa da invasão da Rússia.

O objetivo é elaborar uma espécie de “Plano Marshall” de reconstrução, referindo-se ao programa econômico dos Estados Unidos que ajudou a tirar a Europa Ocidental das ruínas da Segunda Guerra Mundial. “A maneira de reconstruir a Ucrânia é através de um amplo processo político e diplomático”, disse o anfitrião, o governo da Suíça, em um comunicado antes da reunião.

Zelenski disse em um discurso no sábado que este é “o maior projeto econômico do nosso tempo na Europa e oportunidades extraordinárias para todos os estados, para todas as empresas que convidaremos para trabalhar na Ucrânia para provar seu valor”.

A reunião de Lugano ainda examinará questões de governança e corrupção, que assumiram uma proeminência renovada nas últimas semanas: quando a União Europeia aceitou a Ucrânia no mês passado como candidata à adesão plena, disse que o progresso na corrupção e no Estado de direito seriam obrigados a adiantar o pedido.

Mas mesmo antes da conferência começar, vários países pareciam prontos para prometer apoio financeiro.

Na conferência, espera-se que o Reino Unido revele um novo e importante pacote de ajuda financeira para a Ucrânia. Liz Truss está programada para discursar na reunião e “anunciar planos para trabalhar com o governo da Ucrânia e aliados para sediar a Conferência de Recuperação da Ucrânia em 2023″, de acordo com um comunicado de imprensa do governo britânico.

O Reino Unido disse que fornecerá mais de US$ 1 bilhão para empréstimos do Banco Mundial e subsídios de apoio fiscal e garantirá empréstimos do Banco Mundial por mais meio bilhão de dólares, juntamente com apoio imediato para a remoção de minas terrestres e reconstrução da infraestrutura energética da Ucrânia.

Líderes durante a Conferência de Recuperação da Ucrânia, em Lugano, na Suíça Foto: Michael Buholzer/Reuters

Ursula von der Leyen, finalizou um discurso com um enérgico “Slava Ukraini” (“Glória à Ucrânia”), insistindo em reconstruir uma Ucrânia melhor do que a que existia antes da guerra. “A Ucrânia pode sair de tudo isso como um país mais forte e moderno, com um poder judiciário e umas instituições mais sólidas, com sucessos no combate à corrupção, mas também com uma economia mais verde, mais digital e mais robusta”, disse.

“Sabemos que a luta dos ucranianos também é nossa e é por isso que estamos ajudando a Ucrânia a vencer esta guerra. Também temos que garantir que a Ucrânia ganhe a paz que certamente virá”, enfatizou.

De acordo com diferentes cálculos, estima-se que a reconstrução da Ucrânia custe entre dezenas e centenas de bilhões de dólares.

Robert Mardini, diretor geral do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, esclareceu na televisão pública suíça RTS que a reconstrução começará quando os combates terminarem, mas considerou vital dar “uma perspectiva positiva aos civis”.

A Escola de Economia de Kiev (KSE) até agora estimou danos a edifícios e infraestrutura em cerca de US$ 104 bilhões. A economia do país já perdeu US$ 600 bilhões, segundo algumas estimativas.

O Banco Europeu de Investimento vai propor a criação de um novo fundo para a Ucrânia, que poderá ultrapassar US$ 100.000 milhões, segundo fontes familiarizadas com o plano./AFP, AP, NYT e W.POST