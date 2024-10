Notícia

Russo resgatado após 67 dias no mar conta como sobreviveu: água da chuva e um saco de dormir de lã Mikhail Pichugin, de 46 anos, partiu no início de agosto para ver baleias no mar de Okhotsk com seu irmão e seu sobrinho, mas motor da embarcação parou; Pichugin sobreviveu enquanto o irmão e o sobrinho faleceram