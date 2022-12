Russos castigam ucranianos por defender o próprio solo; leia coluna de Mario Vargas Llosa

Talvez pior do que a ocupação do território, seja o que está ocorrendo estes dias com a Ucrânia. O Exército russo se retirou, mas agora, de suas protegidas posições, bombardeia sistematicamente os lugares que abandonou graças à valentia com que os ucranianos o expulsou e impediu que tomasse posse do território invadido. A retirada das forças militares russas não serviu de grande coisa, pois agora, com os mísseis que disparam, se asseguram que os intoleráveis ucranianos recebam um castigo pelo crime de ter lutado como leões na defesa do solo nativo e ter impedido que as forças inimigas se fizessem donas de um território que não lhes pertence.

Vladimir Putin não entende isso, convencido como está de que a Ucrânia é parte da Rússia tradicional e, como aquela cometeu a insolência de não se deixar ocupar por um Exército inimigo, agora ele adota represálias e se assegura de que os habitantes de Kiev e da Ucrânia passarão um inverno terrível, em que os velhos e as crianças, ou seja, as vítimas que não têm como se defender, levarão a pior. O presidente da agredida Ucrânia, Volodmir Zelenski, multiplica seus chamamentos aos países ocidentais para que lhe enviem as armas que lhe prometeram e lhe permitam bombardear, por sua vez, o território de onde procedem essas bombas, que – para todos os observadores – não perseguem outra coisa a não ser destruir a população civil; que, logo depois de ter lutado contra uma ocupação militar, é agora vítima de bombardeios que perseguem apenas alvos civis, ou seja, castigar a população pelo crime de não ter se deixado invadir.

Os países ocidentais que prometeram ajudá-lo deveriam enviar-lhe as armas necessárias para repelir essa nova agressão, na qual, segundo os correspondentes da imprensa que escrevem de lá, boa parte da população daquelas cidades poderia morrer de frio e fome. O mínimo que cabe pedir às forças da Otan é que cumpram suas promessas. Ou elas já esqueceram?

Soldados ucranianos compram comida em Kostiantinivka, leste da Ucrânia, em imagem do dia 1º deste mês Foto: Anatolii Stepanov / AFP

A verdade é que, à medida que passa o tempo, o drama da Ucrânia vai abandonando a atualidade e passa a ser uma coisa que ocorre além, distante, fora do alcance das nossas preocupações imediatas. Os que pensam assim se esquecem de algo muito mais importante: que os ucranianos também estão lutando por nós, ou seja, pelos países livres que, no dia de amanhã, poderiam ver-se ameaçados por Putin, em sua obsessão por reconstruir o império que o Exército russo mantinha cativo quando a URSS existia e, posteriormente, nos tempos de Yeltsin, impôs Putin, um funcionário do Estado educado pela KGB, nas terras ocupadas da Alemanha Oriental.

É absolutamente urgente que os países ocidentais acudam em socorro à Ucrânia antes que o mais cruel do inverno se faça presente e as televisões do mundo livre deixem de mostrar esses anciões com as casas em escombros, que se dispõem heroicamente a suportar um inverno sem calefação nem abrigo, com temperaturas que despencam facilmente muito abaixo de zero grau. Há testemunhas – jornalistas – que, com valentia similar à dos próprios ucranianos, estão ali, sob as bombas, sob os bombardeios covardes que atacam a população civil, destruindo aquilo que lhes permitiria defender-se contra o inverno. Esses correspondentes não são menos heroicos que os valorosos ucranianos: estão lá cumprindo seu dever e cientes de que os russos não se apartaram nenhum milímetro de sua “missão”: de castigar a população civil da Ucrânia por não ter se deixado invadir. Devemos contrariar as presunções alentadas por Vladimir Putin: não nos esquecer da Ucrânia, onde se desprende neste momento uma luta pela liberdade de todo o Ocidente. Ou haverá ingênuos pensando que a agressão de Putin contra a Ucrânia acabará aí, sem que o Exército russo intervenha em outros lugares?

A única coisa que falhou nos cálculos bem cimentados de Putin foi o Exército russo. Este não esteve no lugar que o chefe do Kremlin lhe atribuía: de imediato não queria lutar e temos visto a facilidade com que perdeu as ações que seus chefes lhe encomendaram. No primeiro momento da ação. O Exército de Putin não é nem sombra do que foi: essa força bem treinada, equipada e com armas modernas e, entre elas, um bom contingente de armas atômicas. Essas não servem de grande coisa quando um Exército resiste em lutar, como se viu a juventude russa, dando uma demonstração ao mundo de apatia e muito pouca militância – ou de sabedoria. Algo, em todo caso, que fala bem da juventude que se nega a perder a vida por uma causa ignóbil: a ocupação da Ucrânia e o que isso significaria para as forças militares russas. Ou seja, uma angustiosa demonstração da vileza que uma ocupação militar pode assumir: o rechaço de uma população que, armada pela Otan e fundamentalmente pelos Estados Unidos, resistiria à agressão e se defenderia com todos os meios contra ela.

O povo ucraniano mostrou nestes dias que um país não pode perpetrar, como queria Putin, uma invasão pacífica de seu território. A Ucrânia se defendeu com unhas e dentes, e o que estamos vendo na atualidade é uma operação de humilhação contra um país que, em vez de se deixar invadir, se organizou para expulsar os russos de seu território e pede ao Ocidente que lhe dê as armas que lhe permitam continuar se defendendo.

É um pedido justo, até que o próprio Putin entenda que sua concepção de Ucrânia, como um passivo apêndice das forças russas, é desatualizado e absurdo – e, que em todo caso, serviu para que a Europa e todo o mundo livre tenha manifestado solidariedade com a Ucrânia, antes de saber que os ucranianos sabiam lutar e se defender, sem se deixar intimidar por uma força descomunal, que não sabia nem queria lutar. Não, pelo menos, com a consciência limpa do próprio Putin, para quem, com o resultado desta invasão, a vida será bastante difícil quando os hierarcas do Kremlin se puserem a estudar as consequências da desonesta operação de invadir a Ucrânia, com o discutível resultado de encolerizar uma comunidade que não queria se deixar invadir e as intenções russas despertaram e intensificaram o que se deve chamar um movimento nacionalista exacerbado.

Volto ao que disse no princípio. Li todas as crônicas dos correspondentes que estão lá, sob as bombas, cujo testemunho é curiosamente afim: todos eles, sem exceção, apontam que os últimos bombardeios russos são destinados a pôr fim a tudo aquilo que os ucranianos têm disponível para enfrentar o inverno. Casas destruídas, edifícios que eram sólidos e aparecem agora despedaçados, sistemas de calefação desfeitos ou a ponto de se desfazer e uma cidadania que resiste, sabendo muito bem que os mais vulneráveis, por idade ou doença, dificilmente sobreviverão a este inverno, que ameaça ser mais intenso e feroz que o de costume.

Diante disso há um governo que pede que lhe deem ao menos as armas com que pretende se defender. Este é um pedido justo, de pessoas que vão morrer, e os que tiverem disposição devem cumprir o prometido. É a única maneira de ajudar a Ucrânia nestes momentos, e devemos estar à altura se não quisermos que outra voracidade imperialista de Putin se revele. Os Estados Unidos ou a Otan devem entregar as armas que prometeram e permitam aos ucranianos se defender. /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

