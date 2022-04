Cenas da retirada russa em Bucha, na Ucrânia, indicam massacre; veja fotos

A Rússia é acusada de cometer crimes de guerra após forças ucranianas encontrarem centenas de corpos de civis em territórios retomados neste fim de semana. A maior parte das vítimas estava em Bucha, um subúrbio a noroeste de Kiev, onde valas comuns teriam sido abertas para abrigar os corpos. A comunidade internacional manifestou indignação nesta segunda-feira, 4, com vários países exigindo investigações e responsabilização dos culpados.

Voluntários carregam um corpo encontrado junto a outros sete em Bucha, na Ucrãnia; dois deles estavam com as mãos amarradas nas costas Foto: For The Washington Post / For The Washington Post

As descobertas ofuscaram as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que deveriam ser retomadas nesta segunda-feira. “Estes são crimes de guerra e serão reconhecidos pelo mundo como genocídio”, disse o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em visita a Bucha. Ficou mais difícil, disse ele, para a Ucrânia negociar com a Rússia.

Sacos contendo corpos de civis são vistos deixados em cemitério após serem retirados das ruas Foto: REUTERS / REUTERS

O prefeito de Bucha, Anatoly Fedoruk, disse ao The Post por telefone que cerca de 270 moradores locais foram enterrados em duas valas comuns. Ele também disse que cerca de 40 cadávares estavam nas ruas, mas que era difícil obter uma contagem exata dos corpos. Alguns deles tinham as mãos amarradas ou sinais de tiro na parte de trás da cabeça, disse ele.

Ira Gavriluk caminha entre os corpos de seu marido, de seu irmão e de outro homem do lado de fora de sua casa, em Bucha, nos arredores de Kiev Foto: Felipe Dana

A Human Rights Watch entrevistou testemunhas que afirmaram ter visto soldados russos saqueando casas e civis sendo baleados enquanto tentavam obter água. Uma mulher disse que soldados russos ameaçaram atirar nela se ela tentasse recuperar o corpo do marido.

Um voluntário espera para descarregar de uma van sacos contendo corpos de civis Foto: REUTERS / REUTERS

Jornalistas em Bucha relataram ter visto corpos espalhados pelas ruas no sábado. Os corpos de pelo menos 20 homens em trajes civis jaziam em uma única rua, e um estava com as mãos amarradas, informaram jornalistas da Agência France-Presse.

Corpos de civis foram encontrados em vala comum em Bucha Foto: Rodrigo Abd

Repórteres da Associated Press encontraram seis corpos de civis ao longo de uma rua e no jardim da frente de uma casa.

Corpos de civis também foram encontrados em outras cidades. Na vila de Motyzhyn, a oeste de Kiev, repórteres da Reuters viram três cadáveres em uma cova na floresta.

Ucranianos lamentam após autoridades encontrarem vala comum em Bucha Foto: SERGEI SUPINSKY

Do outro lado do país, em Mariupol, uma cidade portuária que está sitiada há semanas, imagens da Reuters mostraram três corpos em trajes civis caídos na rua, um contra um muro salpicado de sangue. Do lado de fora de um prédio de apartamentos danificado, moradores enterravam outros mortos em uma cratera.

As mortes provavelmente levarão os Estados Unidos e a Europa a aplicar sanções adicionais contra Moscou, possivelmente incluindo algumas restrições aos bilhões de dólares em energia que a Europa ainda importa da Rússia.

Um corpo é retirado de uma escola em Bucha Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, disse que os corpos encontrados até agora são apenas a “ponta do iceberg”, já que as forças ucranianas ainda não alcançaram todas as áreas desocupadas pelas tropas russas. /WP e AFP