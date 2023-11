Saiba como foi o depoimento de Trump no seu julgamento por fraude em Nova York

Os diversos problemas legais de Donald Trump levaram a uma cena histórica na segunda-feira: um ex-presidente dos Estados Unidos testemunhando sob juramento em seu próprio julgamento por fraude civil em Nova York.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, está processando Trump e outros, incluindo seus dois filhos adultos, em busca de US$ 250 milhões. O juiz do caso já concluiu que Trump cometeu fraude ao supervalorizar intencionalmente seus ativos para garantir condições financeiras mais favoráveis. O juiz também pediu o cancelamento das certificações de negócios de Trump no estado.

O julgamento ocorre para determinar quaisquer ações adicionais que o juiz possa tomar e quais penalidades Trump e os outros acusados poderão enfrentar no caso.

O ex-presidente Donald Trump espera para depor como testemunha na Suprema Corte de Nova York, na segunda-feira, 6 de novembro de 2023, em Nova York. Foto: Jabin Botsford / AP

Este se soma a outros processos que Trump enfrentou, bem como a quatro acusações criminais — duas no tribunal federal, uma em Nova York e uma na Geórgia.

Abaixo estão algumas das primeiras conclusões do depoimento de Trump.

O testemunho inusitado do ex-presidente

Continua após a publicidade

Pouco depois de depor, o ex-presidente deixou claro que seu desempenho não tinha tanto a ver com apelar para o juiz que decidirá seu destino, mas sim com política, futuros processos judiciais e potencialmente um recurso.

Trump começou com uma série de ataques contra o tribunal e a promotoria.

“Tenho certeza de que o juiz decidirá contra mim, porque ele sempre decide contra mim”, disse ele sobre o juiz da Suprema Corte de Nova York, Arthur Engoron, que anteriormente considerou Trump responsável por fraude e multou Trump duas vezes por atacar seu assistente jurídico.

Trump disse ao juiz que ele não sabia “nada sobre mim”, antes de se referir a James: “Você acredita nesse hacker político aí atrás”.

Trump ridicularizou o caso da acusação contra ele como sendo parte da suposta “armação” do governo e dos tribunais.

Ele tentou repetidamente invocar defesas que o juiz já havia decidido que não eram válidas, incluindo a defesa da “cláusula sem valor”.

Ele chamou o julgamento de “muito injusto” e um “julgamento maluco”. Ele foi repetidamente advertido por apresentar pontos de discussão política em vez de responder a perguntas.

Continua após a publicidade

Logo no início, o juiz implorou aos advogados de Trump que controlassem seu cliente e até ameaçou tomar medidas se Trump não seguisse as regras. Em um determinado momento, ele indicou que poderia simplesmente dispensar Trump como testemunha e “tirar todas as conclusões negativas que eu puder” do depoimento — a ideia é que ele assumiria que Trump não está realmente se defendendo porque não pode.

Na verdade, Trump parecia estar efetivamente desistindo de montar uma defesa real de si mesmo e, em vez disso, tentando voltar o foco dos procedimentos para os outros. (Como se trata de um julgamento de bancada, não há júri, o que dá a Engoron um poder significativo).

Em um determinado momento, a campanha de Trump destacou uma citação fora de contexto na qual Engoron disse que não estava lá para ouvir o que Trump tinha a dizer.

O ex-presidente Donald Trump sai da sala de audiências após testemunhar em seu caso de fraude civil na Suprema Corte do Estado de Nova York em 06 de novembro de 2023, em Nova York. Foto: Jabin Botsford / The Washington Post

Uma maneira de interpretar isso é que Trump realmente acha que esse tipo de processo está contra ele. Outra é que ele reconhece que realmente não tem grandes defesas — nesse e talvez em outros casos — e vai voltar a uma estratégia de tornar a vida complicada para aqueles que o examinam, bem como continuar a criar um sentimento de perseguição em sua base política.

“Este não é um comício político”, disse Engoron em um momento, enquanto advertia Trump. Mas, para Trump, todos esses casos são.

Trump sob juramento foi apenas Trump

Continua após a publicidade

Novamente, colocar Trump sob juramento não foi equivalente à sua propensão a hipérboles e falsidades.

Ele continuou a afirmar que sua propriedade em Mar-a-Lago valia entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Os especialistas consideram essa afirmação altamente duvidosa, e o condado a avalia em dezenas de milhões. O escritório de James também apresentou provas que questionam a alegação de Trump de que a propriedade vale tanto porque pode ser tratada como “um terreno residencial grande e irrestrito que poderia ser avaliado por acre e vendido dessa forma”.

(Trump também acusou Engoron de avaliar a propriedade em apenas US$ 18 milhões; na verdade, Engoron apenas citou uma avaliação que mencionava esse valor).

Trump afirmou repetidamente que suas propriedades estavam, na verdade, subvalorizadas, dizendo: “O valor total é bilhões de dólares a mais do que está nessas declarações, portanto, sempre que o banco as recebe, o banco está vendo uma declaração conservadora”. Mesmo as estimativas mais altas do patrimônio líquido de Trump estão na casa dos bilhões de um dígito, o que significa que Trump estava tentando inflar significativamente sua riqueza - em um julgamento que tratava da inflação fraudulenta de sua riqueza.

Trump tentou alegar que, de fato, não houve vítima no caso: “Não houve perda de dinheiro. [Os bancos] ganharam muito dinheiro e todos estão tentando descobrir por que você está fazendo isso.” Mas uma testemunha de acusação na semana passada declarou que Trump teria pago taxas de juros muito mais altas se não tivesse exagerado sua riqueza, poupando Trump e custando aos bancos cerca de US$ 168 milhões — dinheiro que James rotulou de ganhos ilícitos.

Ele também se distanciou do fato de sua cobertura na cidade de Nova York ter sido avaliada anteriormente como se tivesse aproximadamente 2.8 mil m², quando, na verdade, foi reconhecido posteriormente que ela tinha apenas 1 mil m². “Eles pegaram 3.000 metros por andar e multiplicaram por três”, disse ele, de acordo com o correspondente jurídico Adam Klasfeld. “Mas eles não tiraram os poços dos elevadores e outras coisas.” Ele acrescentou: “Eu achava que o apartamento estava supervalorizado, mas nunca dei uma olhada de verdade”.

De fato, o próprio Trump vinha usando esses números publicamente, e eles foram alterados após uma revelação da Forbes em 2017.

Continua após a publicidade

Na verdade, essa foi a segunda vez que Trump depôs nesse julgamento. Em sua primeira e breve aparição, ele alegou que os comentários que fez não violavam uma ordem de silêncio porque não eram sobre o funcionário de Engoron.

Engoron considerou que a explicação de Trump “não era crível”.

O ex-presidente Donald Trump espera para depor como testemunha na Suprema Corte de Nova York, na segunda-feira, 6 de novembro de 2023, em Nova York. Foto: Jabin Botsford / The Washington Post

No olho de outros processos

Independentemente do que aconteça nesse caso ou em outros, as cenas de segunda-feira certamente cristalizaram os esforços — e o sucesso — de Trump em esmagar o devido processo legal.

Trump efetivamente transformou um tribunal em um tipo de circo que provavelmente não seria permitido se ele não tivesse um movimento político por trás e se fosse um julgamento com um júri que ele pudesse influenciar.

O testemunho apresentou uma dinâmica semelhante à que ocorreu nas idas e vindas sobre as ordens de mordaça: Trump parecendo desafiar os juízes ao dizer coisas que não seriam toleradas por outros réus, e o juiz ameaçando fazer algo a respeito, mas parecendo se esforçar para evitar tomar medidas severas.

Continua após a publicidade

Apesar de Engoron ter repetidamente advertido Trump e instado seus advogados a colocá-lo sob controle, o juiz, na maior parte do tempo, apenas tentou orientar Trump, ocasionalmente retirando declarações que considerou irrelevantes.

Em um determinado momento, Engoron disse que iria consultar o gabinete do procurador-geral para saber se ele queria dar mais importância ao fato de Trump discursar e não responder diretamente às perguntas.

Parte do que Trump conseguiu, conforme observado, foi estabelecer um tom para seus outros casos, inclusive os criminais. Nada será fácil quando você for atrás de Trump.

E embora pareça improvável que Trump venha a testemunhar em seus casos criminais, ficou claro que esse tipo de coisa pode e vai acontecer mesmo sem Trump no banco dos réus. No final da semana passada, o julgamento se transformou em outra cena quando os advogados de Trump tentaram ir atrás do funcionário de Engoron, apesar de seu cliente ter sido punido por isso.

Você pode apostar que os juízes dos outros casos estão tomando nota do que está acontecendo em Nova York - e tentando evitar uma repetição em seus tribunais.

Procuradora devolveu as provocações de Trump

A outra principal adversária de Trump na segunda-feira, além de Engoron, foi James. E a procuradora-geral não recuou.

Continua após a publicidade

James fez uma declaração antes do depoimento de Trump, observando que ele a atacaria e ao processo, mas que “a única coisa que importa são os fatos e os números”. E os números, meus amigos, não mentem”.

Trump fala com membros da equipe em 5 de novembro de 2023. Foto: Jabin Botsford / The Washington Post

Durante seu depoimento, Trump disse que James não “sabia o que era a 40 Wall Street” — uma de suas propriedades. James teria rido da declaração na sala do tribunal. Mais tarde, seu escritório tuitou a observação e acrescentou: “Não conte, eu posso ver da janela do meu escritório”.

Nem os advogados que estavam processando James tiveram medo de misturar as coisas. Em um determinado momento, Trump respondeu sobre como a cláusula de isenção de responsabilidade em seus demonstrativos financeiros continuava “para sempre”.

“Essa cláusula não é a única coisa que dura para sempre”, brincou o advogado de James, Kevin Wallace, em resposta.

James também fez uma declaração após o depoimento de Trump, criticando-o por tentar fazer uma cena.

“O Sr. Trump obviamente pode se envolver em todas essas distrações, e foi exatamente isso que ele fez”, disse James, acrescentando que Trump também se envolveu em xingamentos.

“Mas eu não serei intimidado. Não serei assediado. Esse caso vai continuar”.