Saiba quem é quem na família do príncipe morto por doença rara aos 22 anos

O príncipe Frederik de Nassau, mais conhecido pelo nome de Frederik de Luxemburgo, morreu aos 22 anos em Paris, vítima de uma doença rara, sem tratamento conhecido nem cura. Ele era filho da princesa Julie de Nassau e do príncipe Robert, este, que é primo do grão-duque Henri, líder da família real do país europeu.

Frederik foi vítima de uma doença mitocondrial chamada POLG. Trata-se de um distúrbio genético que retira a energia das células do corpo, causando disfunção e falência progressiva de vários órgãos do corpo. A doença é muito rara e não se sabe nem sequer quantas pessoas são afetadas por ela. Abaixo, saiba quem é quem na família do jovem morto e veja onde eles estão na foto que ilustra essa reportagem.

Família de Frederik de Luxemburgo Foto: Grand Ducal Family of Luxembourg

Príncipe Robert : é o pai de Frederik e primo do grão-duque Henri, líder da família real do país europeu. Trata-se do homem de chapéu e barba:

: é o pai de Frederik e primo do grão-duque Henri, líder da família real do país europeu. Trata-se do homem de chapéu e barba: Princesa Julie: mãe do príncipe Frederik; é a mulher de camisa branca;

mãe do príncipe Frederik; é a mulher de camisa branca; Princesa Charlotte: irmã mais velha de Frederik, ela tem 30 anos. É a de boné amarelo;

irmã mais velha de Frederik, ela tem 30 anos. É a de boné amarelo; Príncipe Alexandre: é o irmão do meio da família, com 28 anos. Ele é de touca azul;

é o irmão do meio da família, com 28 anos. Ele é de touca azul; Príncipe Frederik: é o jovem de óculos escuros da foto.

O príncipe Robert divulgou no site oficial da Fundação POLG, que Frederik criou em 2022 para estudar este distúrbio genético, o anúncio da sua morte. Na mensagem, Robert revela trechos da última conversa com seu filho. “A última pergunta de Frederik para mim foi: ‘Papai, você está orgulhoso de mim?’ Ele mal conseguia falar havia vários dias, portanto, a clareza dessas palavras foi tão surpreendente quanto o peso do momento era profundo”, escreveu o príncipe Robert.

“A resposta era muito fácil e ele já a tinha ouvido tantas vezes.... mas, naquele momento, ele precisava ter certeza de que tinha contribuído com tudo o que podia em sua curta e bela existência e que agora poderia finalmente seguir em frente. Frederik sabe que é meu super-herói, assim como é para toda a nossa família, para muitos bons amigos e, agora, em grande parte graças à sua Fundação POLG, para muitas pessoas em todo o mundo.”

Luta Contra a POLG

O príncipe Frederik nasceu com a doença mitocondrial POLG, mas como ela é difícil de ser identificada, o diagnóstico só foi descoberto quando tinha 14 anos e seus sintomas estavam se manifestando mais claramente.

Frederik de Luxemburgo criou a Fundação POLG (The POLG Foundation, no original) em 2022. O objetivo dela é financiar e incentivar pesquisas sobre a POLG. A fundação também disponibilizou dados conseguidos a partir do DNA do príncipe, extraídos a partir do trabalho em conjunto dos Laboratórios Jackson e da Universidade de Pádua (Itália).

O príncipe Frederik, de Luxemburgo Foto: Divulgação/The POLG Foundation

Luxemburgo

O Grão-Ducado do Luxemburgo tem cerca de 672 mil habitantes e três línguas oficiais: o francês, o alemão e o luxemburguês. O país é uma monarquia constitucional parlamentar. Sua Alteza Real Grão-Duque Henri, que é o chefe de Estado, desempenha uma função honorífica. O primeiro-ministro é o chefe de Governo e exerce o poder executivo. Este cargo é ocupado desde 2023 pelo jurista Luc Frieden.