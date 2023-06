Santuário de 4 mil anos que pode ter tido mesma função de Stonehenge é descoberto na Holanda

Arqueólogos descobriram em Tiel, na Holanda, vestígios que remetem um grande santuário construído há quatro milênios. A descoberta chamou a atenção pela possível semelhança de função com o Stonehenge, o famoso círculo de pedras no sul da Inglaterra, o qual muitos pesquisadores acreditam que era um calendário solar.

Foto: Municipality of Tiel/Handout via REUTERS

“O santuário consistia em vários montes de terra, um dos quais tinha um calendário solar, postes de madeira, cemitérios e uma estrada ritual. As pessoas se reuniam aqui para sacrifícios, funerais, festas e rituais”, descreveu a prefeitura de Tiel em comunicado.

Segundo a administração local, o santuário tinha o tamanho de, pelo menos, três campos de futebol e foi construído com terra e madeira. Os pesquisadores afirmaram que o local era dedicado ao sol, como uma espécie de calendário. Ao redor do monte maior havia uma vala rasa com várias passagens, onde o sol brilhava de forma direta em certos dias do ano, como 21 de junho, solstício de verão no hemisfério Norte, e 21 de dezembro, solstício de inverno.

Ilustração mostra como os pesquisadores acreditam que era o santuário de 4 mil anos atrás Foto: Municipality of Tiel/Handout via REUTERS

“O santuário deve ter sido um lugar importante onde as pessoas registravam os dias especiais do ano, realizavam rituais e enterravam seus mortos”, diz a nota.

No local, os arqueólogos também se depararam com oferendas em lugares onde o sol brilhava direto pelas aberturas, como esqueletos de animais, crânios humanos e objetos de valor, como uma ponta de lança de bronze.

Uma das descobertas foi uma conta de vidro da Mesopotâmia (atual Iraque), a mais antiga já encontrada na Holanda. Segundo os pesquisadores, a descoberta mostra que os habitantes dessa região já tiveram contato com pessoas a quase 5 mil quilômetros de distância há 4 mil anos, provando que os povos trocavam coisas muito além da região onde viviam.

No local, havia restos mortais de mais de 80 pessoas, algumas enterradas, outras cremadas, no local. A prefeitura descreve que esses falecidos, como ancestrais, devem ter desempenhado “um papel importante” nos rituais./AFP