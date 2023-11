Se o Hamas realmente se importasse com vidas palestinas, se renderia; leia análise

Algumas dúvidas são ingênuas. Mas algumas dúvidas ingênuas são esclarecedoras em sua ingenuidade. Como exemplo destas últimas: por que o Hamas não de rende? E uma relacionada: por que mais pessoas não exigem a rendição do Hamas?

Falta ao Hamas, uma organização terrorista, substância política e legal. O grupo venceu uma eleição depois de Israel sair de Gaza, em 2005, e logo instalou uma ditadura sobre o território de 2,3 milhões de habitantes por meio da violência. Seu objetivo de guerra não é democracia nem direitos civis para os palestinos, é destruir Israel e estabelecer um Estado islamista — um objetivo tão patentemente ilegítimo quanto a tentativa do presidente russo, Vladimir Putin, de apagar e russificar a Ucrânia, outro país-membro reconhecido das Nações Unidas.

Neste ponto, a guerra do Hamas não é apenas injusta, mas está também bastante claramente fadada ao fracasso. Em seus quartéis subterrâneos, os líderes da organização devem estar cientes de que suas forças estão sendo duramente atingidas pelo esmagadoramente superior Exército israelense, que trava um conflito que considera uma guerra por sobrevivência.

Não houve nenhuma revolta em escala total entre palestinos cidadãos de Israel ou palestinos da Cisjordânia, que os líderes do Hamas conclamaram em 7 de outubro, nem alguma rebelião regional — além de manifestações anti-Israel reconhecidamente grandes na Jordânia, no Líbano e em outros países. O Irã e o Hezbollah não parecem inclinados a acudir em socorro ao Hamas, o que frustra outro objetivo de guerra do grupo: ocasionar um conflito que envolva todo o Oriente Médio.

Tanque de Israel na fronteira com a Faixa de Gaza. Foto: EFE / EPA/ATEF SAFADI

Mesmo que o Hamas pretenda agora conformar-se com um objetivo limitado — dramatizar a causa palestina e portanto tirar dos trilhos a aproximação entre Israel e Arábia Saudita, que considera uma traição aos interesses palestinos — o grupo chegou há muito em um ponto de ganhos limitados.

Continua após a publicidade

A diplomacia saudita recente sugere que o reino buscará relações com Israel depois da guerra, mas possivelmente com demandas incrementadas em relação a concessões para os palestinos.

A guerra do Hamas é não apenas fútil, é também travada exclusivamente por meios criminosos. Começou com o massacre de 859 civis (segundo a contagem mais recente) e cerca de 300 soldados israelenses, alguns mortos desarmados. Essa matança foi acompanhada de saraivadas de foguetes disparados indiscriminadamente de Gaza contra alvos civis em Israel.

De fato, o número de palestinos mortos nos próprios ataques de mísseis errantes do Hamas (ou de um outro grupo, a Jihad Islâmica Palestina) provavelmente alimentaram o registro de mais de 11 mil mortes palestinas informado pelo Ministério da Saúde de Gaza desde que Israel começou seu contra-ataque. Claramente, porém, a vasta maioria dessas mortes resultantes de fogo israelense foi, tragicamente, de não combatentes, e uma grande porção, de crianças.

Contudo, Israel não mira civis intencionalmente, enquanto o Hamas não apenas fez isso em 7 de outubro, mas também colocou civis de Gaza intencionalmente em risco ao instalar milicianos armados em residências, escolas e hospitais. Também é igualmente claro que o Hamas usa esses escudos humanos para proteger-se do fogo israelense — e colhe conscientemente benefícios propagandísticos de suas mortes.

Palestinos buscam por sobreviventes após bombardeio em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Foto: AP / Hatem Ali

Em suma, a maneira mais rápida e apropriada de salvar vidas palestinas, incluindo dos combatentes do Hamas — muitas de suas mortes entram na contagem do Ministério da Saúde do Hamas, apesar de não ser reconhecidas como tal — seria o Hamas se render. Afinal, o grupo não tem nenhuma perspectiva de vitória significativa.

Não obstante, muitas pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo, invocando a necessidade de salvar vidas palestinas, exigem em vez disso um cessar-fogo cujos termos são descritos vagamente mas que aparentemente envolveria um fim das operações de Israel sem exigir que o Hamas deixe o poder ou renuncie à luta armada.

Continua após a publicidade

Esta demanda parece ao menos tão irrealista quanto pedir ao Hamas para se render — com a importante diferença de que isso é também muito menos justo. Israel tem o direito de se defender militarmente.

Há um debate legítimo, evidentemente, a respeito de legalidade e proporcionalidade na operação militar de Israel, a despeito dos dilemas que o uso de escudos humanos pelo Hamas impõe sobre as forças israelenses. Limitado pela lei, pela opinião pública e pela consciência de seus soldados, o Estado de Israel tentam minimizar o castigo aos civis. Mesmo os que duvidam da sinceridade ou da eficácia desses esforços devem reconhecer que o Hamas não tenta absolutamente.

Colocar o fardo de pôr fim a guerra sobre Israel é esquecer que havia um cessar-fogo acordado entre o Estado judaico e o Hamas antes de 7 de outubro. A parte que violou o cessar-fogo — da maneira mais flagrante e provocativa possível — foi o Hamas. Já que iniciou esta guerra, o Hamas que deveria terminá-la.

Uma rendição do Hamas levanta todo tipo de dúvida, incluindo como lidar com milhares de prisioneiros de guerra, onde julgar líderes terroristas por crimes de guerra e como reconstruir Gaza. Tratam-se de questões práticas importantes, mas moralmente não essenciais.

A essência da questão é: o Hamas não se rende porque acredita, ferventemente, que Israel não tem direito de existir e que a “resistência” armada ao Estado judaico, mesmo sob o terrível custo humano atualmente sobre israelenses e palestinos, é justificada.

Essa convicção é aceita — ou pelo menos não é desafiada fundamentalmente — por muita gente nas universidades, nas redes sociais e em outras partes que exigem, com efeito, que Israel se renda. Quem é ingênuo? / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO

Continua após a publicidade

*Charles Lane é vice-editor de Opinião e colunista do Washington Post