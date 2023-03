Seca extrema revela igreja submersa há 60 anos na Espanha

A Espanha enfrenta um período de seca dramático nos últimos 36 meses. Com os reservatórios cada vez mais baixos, antigas construções submersas têm ressurgido. Em Catalunha, região nordeste da Espanha, a torre de uma igreja na vila de San Roman foi revelada neste mês de março após o nível da água encolher no reservatório de Sau — que tem seu menor volume desde 1990.

Meteorologistas alertam que o clima pode ficar ainda mais seco e quente com a chegada da primavera no hemisfério norte nesta segunda-feira, 20.

Torre da igreja foi revelada com baixo nível da água no reservatório de Sau, que está com o menor volume desde 1990 Foto: Nacho Doce/Reuters

Segundo os jornais El País e Público, a igreja Sant Romà de Sau foi submersa em 1962 nas águas do rio Ter, a uma profundidade de 23 metros. Com a capacidade do reservatório em níveis normais, já era possível enxergar o topo do último andar da torre da igreja, mas raros foram os aparecimentos de toda a construção. Em agosto do ano passado a igreja também esteve totalmente descoberta, quando o reservatório de Sau utilizava 37% de sua capacidade; hoje, o reservatório está apenas com 10% da sua capacidade sendo utilizada.

Igreja foi submersa em 1962 a uma profundidade de 23 metros Foto: Emilio Morenatti/AP Photo

Ainda que chova em outras partes do território espanhol, essa tendência de um tempo mais seco durante os próximos meses aumentará o risco de incêndios florestais. A análise é da Agência Estatal de Meteorologia (AEMET), a agência meteorológica da Espanha, que confirmou a informação em entrevista à Reuters.

As mudanças climáticas estão entre os principais fatores para essa primavera mais seca e quente do que o normal ao longo da costa nordeste do Mediterrâneo, que inclui a Catalunha. De acordo com Ruben del Campo, porta-voz da AEMET, as ondas de calor nesta área geográfica estão aumentando com mais frequência do que em outras regiões.

No reservatório de Sau, onde a igreja ressurgiu, também foram capturadas toneladas de peixes que lutavam pela sobrevivência em meio à água com pouco oxigênio, repleta de lama. As espécies nativas serão soltas em águas próximas, enquanto as invasoras serão sacrificadas.

Pescadores usam redes para salvar peixes em meio ao baixo oxigênio da água Foto: Marc Sanye/AP Photo

Outras construções, como pontes, também ressurgiram com o baixo nível da água nos reservatórios da Espanha. Aplicativos de navegação, que sinalizavam grandes áreas de rios e lagos antes das secas, agora identificam pessoas andando no local, em terra firme. Muitas delas têm visitado o leito de lagos para empinar pipas.

O clima, incomum para essa época do ano, também está interferindo no consumo de água da população. No início do mês de março, após mais de dois anos sem chuvas significativas, o governo de Catalunha orientou que a maioria de seus sete milhões de habitantes reduzisse o uso de água em 8% em casa, 15% na indústria e 40% na agricultura.

Seca não é a pior da história

Secas mais severas foram registradas na Espanha em 2017, 2012 e 2005. Embora o país esteja com restrições sobre o consumo de água, o nível médio dos reservatórios de Catalunha é de 27%, “ligeiramente acima do nível em partes da região sul da Andaluzia”, informou a Reuters.