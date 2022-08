Seca recorde na China aprofunda sofrimento econômico e climático no país

HONG KONG – Montadoras de carros e fábricas de eletrônicos no sudoeste da China fecharam por falta de eletricidade. Donos de carros elétricos estão passando a noite em filas diante de postos de alimentação para conseguir recarregar as baterias de seus veículos. Os níveis dos rios estão tão baixos que embarcações de carga não conseguem mais navegar em suas águas.

Uma seca recorde e uma onda de calor que dura 11 semanas estão provocando amplas perturbações em uma região que depende de represas para gerar mais de três quartos da eletricidade que consome. Os fechamentos de fábricas e atrasos logísticos pressionam os esforços da China para reavivar sua economia no mesmo momento em que o líder chinês, Xi Jinping, se prepara para pleitear um terceiro mandato neste outono.

O governante do Partido Comunista Chinês já luta para reverter uma desaceleração na China, a segunda maior economia do mundo, causada pelos rígidos lockdowns anticovid e por um trôpego mercado imobiliário. Os jovens enfrentam dificuldades para encontrar emprego, enquanto a incerteza a respeito do panorama econômico estimula os chineses a economizar em vez de gastar e adiar compras de novos imóveis.

Chineses sobre rocha antes submersa no rio Yangtze, na cidade de Chongqing, sudoeste da China, em imagem do dia 19 de agosto. Nível do rio está tão baixo navios não conseguem chegar aos portos Foto: Mark Schiefelbein / AP

Agora o calor extremo aprofunda a frustração, prejudicando o fornecimento de eletricidade, ameaçando safras agrícolas e provocando incêndios florestais. A redução na produção de energia hidroelétrica tem feito a China queimar mais carvão, o que polui o ar e aumenta as emissões dos gases-estufa causadores do aquecimento global.

Grandes cidades em toda a China foram forçadas a impor apagões rotativos ou limitar o uso de eletricidade. Em Chengdu, capital da Província de Sichuan, vários bairros têm ficado sem luz por mais de 10 horas ao dia.

Vera Wang, moradora de Chengdu, afirmou que, para conseguir carregar a bateria de seu carro elétrico, seu namorado teve de passar a noite numa longa fila diante de um posto de alimentação, que operava apenas parcialmente. Ele só conseguiu carregar seu veículo às 4h. “A fila estava tão comprida, saia da garagem subterrânea e ia até a rua do posto”, afirmou ela.

A onda de calor esturrica a China há mais de dois meses, estendendo-se de Sichuan, no sudoeste, até a costa leste do país, fazendo a temperatura passar dos 40ºC em muitos dias. Em Chongqing, uma imensa metrópole no sudoeste, lar de aproximadamente 20 milhões de pessoas, a temperatura atingiu 45ºC na semana passada – foi a primeira vez que uma temperatura tão alta foi registrada em uma cidade chinesa fora da região desértica de Xinjiang.

O calor abrasador causou incêndios em montanhas e florestas nas cercanias de Chongqing, onde milhares de bombeiros e voluntários têm trabalhado para apagar as chamas. Moradores afirmaram que o ar ficou com um cheiro pungente de fumaça.

A estiagem fez dúzias de rios e reservatórios secar na região e cortou pela metade a capacidade de geração hidroelétrica de Sichuan, prejudicando a produção industrial. A Volkswagen fechou sua enorme fábrica, que emprega 6 mil funcionários, em Chengdu, há dez dias, e a Toyota também suspendeu temporariamente as operações de sua montadora.

Reservatório comunitário, responsável por abastecer fazendas ao redor, está seco devido à atual seca da China. Imagem foi registrada no dia 20 deste mês em vilarejos de Chongqing Foto: Mark Schiefelbein / AP

A Foxconn, a gigantesca fabricante taiwanesa de eletrônicos, e a CATL, a maior fabricante de baterias para carros elétricos do mundo, diminuíram a produção de suas fábricas na vizinhança.

Em Ezhou, na China central, próximo a Wuhan, o nível das águas do Rio Yangtzé é o mais baixo registrado nesta época do ano desde que os registros se iniciaram, em 1865. O Diário do Povo, principal jornal do Partido Comunista, noticiou em 19 de agosto que o nível do Rio Yangtzé caiu para o mesmo nível-médio atingido normalmente no fim da seca do inverno.

Mas as perturbações decorrentes da escassez de energia hidroelétrica também são sentidas longe do sudoeste da China, incluindo em cidades do leste chinês, que compram energia hidroelétrica. Algumas fábricas e os edifícios comerciais em cidades como Hangzhou e Xangai estão racionando eletricidade.

Kevin Ni, que trabalha com marketing online em Hangzhou, afirmou que o calor em seu escritório estava asfixiante, pois poucos aparelhos de ar-condicionado podem funcionar. “Temos que chupar picolés e tomar bebidas geladas”, disse ele. “Pegar os picolés com as mãos é o que mais me refresca.”

A queda no nível da água dos principais rios que servem os maiores polos logísticos da região também ocasiona atrasos em outros pontos da cadeia de fornecimento. O Rio Yangtzé baixou tanto que muitos navios marítimos não conseguem mais chegar aos portos rio acima. A bacia do alto Yangtzé recebe normalmente entre julho e agosto metade das chuvas anuais que costumam cair sobre a região. Portanto, a falta de chuvas deste ano significa que a espera por mais água será longa.

Seca afeta rio Yangtze, o maior da China + 4

Isso está forçando a China a acionar grandes quantidades de caminhões para transportar as cargas dos navios. A carga de uma única embarcação pode equivaler à capacidade de 500 caminhões ou mais.

“Estamos perdendo alguns meses de frete realmente eficiente”, afirmou Even Rogers Pay, analista de alimentos e agricultura da consultoria Trivium, de Pequim.

A onda de calor e seca também começa a elevar os preços dos alimentos na China, especialmente de frutas e legumes. Campos e pomares definham. Sichuan é uma grande produtora de maçã, ameixa e outras frutas, e pode levar anos para repor as árvores que as produzem. O preço do bok choy, um repolho muito popular no país, quase dobrou em Wuhan neste mês.

“Isso criará maior sofrimento econômico, que é a última coisa que a liderança quer ver”, afirmou Pay.

O Ministério de Agricultura e Assuntos Rurais e outros quatro departamentos emitiram uma nota de emergência na terça-feira alertando que a seca representa uma “grave ameaça” à colheita de outono na China. Na quarta-feira, o gabinete chinês aprovou US$ 1,5 bilhão em ajuda contra desastre e assistência para cultivadores de arroz e outro US$ 1,5 bilhão em subsídios agrícolas para diversos campos do setor.

O governo pediu a autoridades locais que busquem mais fontes hídricas e aloquem mais eletricidade para dar apoio a agricultores e promover o plantio de verduras, que são altamente perecíveis, dentro das grandes cidades. Caminhões de bombeiros têm sido usados para espargir água sobre campos de cultivo e transportar água para fazendas de porcos.

O clima extremo que paira sobre a China também deverá surtir efeitos sobre os esforços mundiais para impedir a mudança climática. Pequim tem buscado compensar pelo menos parte de sua perda em energia hidroelétrica causada pela seca intensificando a atividade de usinas termoelétricas a carvão. A mineração de carvão dentro da China tem alcançado ou ultrapassado níveis recorde, e dados aduaneiros mostram que as importações chinesas de carvão da Rússia atingiram um novo pico no mês passado.

Mas a dependência da China em relação a combustíveis fósseis levanta dúvidas a respeito de seu comprometimento no sentido de impedir a elevação de suas emissões de carbono.

“No curto prazo na China, a muito, muito dolorosa conclusão é que somente o carvão é capaz de servir como base” para o fornecimento de eletricidade, afirmou Ma Jun, diretor do grupo ambientalista Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais, de Pequim. A Província de Sichuan atraiu setores intensivos em eletricidade, como a indústria química, por muitos anos com preços extremamente baixos de energia, afirmou ele, e algumas dessas indústrias vinham desperdiçando eletricidade por ineficiência.

Ma se mostrou otimista, contudo, a respeito da direção da estratégia ambiental chinesa, afirmando que, no médio prazo, “a China está muito comprometida com metas de cortes de emissões de carbono e energia renovável”.

O governo tem buscado mitigar efeitos do aquecimento global sobre sua economia. A Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reforma, principal ministério chinês de planejamento econômico, criou um grupo de trabalho no inverno passado para analisar os efeitos da mudança climática em setores com base hídrica, como a geração hidroelétrica.

Ainda que esforços desse tipo possam ajudar a China a preservar a viabilidade dos programas de energia renovável, essas medidas podem não fazer a China limitar sua queima de carvão enquanto compensação imediata, afirmou Ed Cunningham, diretor da Iniciativa de Energia e Sustentabilidade para a Ásia da Escola de Governo John F. Kennedy, de Harvard. “Eles se sentem muito confortáveis com o carvão”, afirmou Cunningham, “e a realidade é que, quando há alguma escassez hidroelétrica, eles usam o carvão.” / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO