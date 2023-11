Secretário de Estado dos EUA chega a Israel para tentar garantir proteção de civis palestinos

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou a Israel, em Tel Aviv, nesta sexta-feira, dia 3, com o objetivo de pressionar Israel a garantir proteção dos civis palestinos em meio a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Blinken tem um encontro programado com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Conforme um jornalista da AFP que o acompanha, ele também deve participar de uma reunião do gabinete de segurança de Israel. Esta é segunda viagem dele ao Oriente Médio desde o início do conflito, no dia 7 de outubro. Posteriormente, durante o fim de semana, Blinken também deve ir à Jordânia.

Blinken acredita que é crucial evitar mais vítimas civis no conflito. Foto: Alex Brandon/AP

Antes de sair de Washington, Blinken afirmou: “Vamos falar sobre medidas concretas que podem e devem ser tomadas para minimizar os danos aos homens, mulheres e crianças de Gaza.”

Ele busca assegurar um fluxo contínuo de ajuda humanitária, mesmo que em quantidades limitadas, para a Faixa de Gaza, que tem sido alvo de bombardeios intensos por parte das forças israelenses.

Mesmo enfatizando o direito e a obrigação de Israel de se defender após o ataque lançado pelo Hamas, que resultou em aproximadamente 1.400 mortes, Blinken acredita que é crucial evitar mais vítimas civis no conflito. /AFP.