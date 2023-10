Secretário de Estado dos EUA se encontra com príncipe saudita em meio a guerra entre Israel e Hamas

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reuniu neste domingo, 15, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, uma das vozes mais poderosas do mundo árabe, que criticou de forma incisiva os ataques aéreos de Israel contra a Faixa de Gaza, após o ataque terrorista do Hamas, que matou 1.300 pessoas em Israel no dia 7 de outubro.

O encontro de Blinken com Bin Salman ocorreu no momento em que os Estados Unidos procuram reforçar o apoio a Israel, que deve iniciar uma incursão terrestre na Faixa de Gaza nos próximos dias com o objetivo de acabar com a liderança do grupo terrorista Hamas.

A reunião foi realizada em Riad, capital da Árabia Saudita, segundo o Departamento de Estado dos EUA. Blinken esteve em Israel na última quinta-feira, 12, e se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, desembarca em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos Foto: Jacquelyn Martin/ AP

A Arábia Saudita, berço do Islã e lar dos seus dois locais mais sagrados, denunciou os ataques aéreos feitos pelo exército israelense no enclave palestino, afirmando que o governo israelense atacou “civis indefesos”. Segundo o ministério da Saúde da Faixa de Gaza, 2.329 palestinos morreram desde o dia 7 de outubro.

Riad também criticou os pedidos de deslocamento do governo israelense para os civis palestinos do enclave. Israel pediu que os civis se deslocassem do norte da Faixa de Gaza para o sul.

Na semana passada, Bin Salman fez um raro telefonema ao presidente do Irã, Ebrahim Raisi, para discutir a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Segundo autoridades iranianas, os dois líderes discutiram “a necessidade de acabar com os crimes de guerra contra a Palestina”.

Blinken defendeu repetidamente o direito de Israel de se defender dos terroristas do Hamas. Ele também minimizou as críticas de que Israel está usando força desproporcional, dizendo que o país respeita a vida dos civis.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Riad, Arábia Saudita Foto: Família Real Saudita/Reuters

Possível acordo de paz entre Arábia Saudita e Israel

Antes dos ataques terroristas organizados pelo grupo terrorista Hamas, autoridades israelenses e sauditas estavam dialogando sobre a possibilidade de um acordo de paz entre os dois países, com a mediação de Washington.

Em uma rara entrevista à Fox News em setembro, Bin Salman havia afirmado que a normalização das relações diplomáticas com Israel estavam mais próximas a cada dia.

A Arábia Saudita também está discutindo um grande acordo com os EUA no qual normalizaria as relações com Israel em troca de um pacto de defesa com os americanos e ajuda no desenvolvimento do seu próprio programa nuclear civil. /W.Post