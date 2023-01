Segundo ataque a tiros na Califórnia em três dias tem ao menos sete mortes

Um ataque a tiros no condado de San Mateo, na Califórnia, deixou ao menos sete mortos nesta segunda-feira, 23, dois dias depois de outro ataque no estado que deixou 11 mortos. Segundo as autoridades americanas, o ataque aconteceu em dois locais separados, um próximo da estrada Highway 92 e outro nos limites da cidade de Half Moon Bay, localizada a cerca de 48 km de São Francisco.

Os assassinatos aconteceram por volta das 14h20 no horário local (18h30 em Brasília) e as vítimas são trabalhadores agrícolas chineses, segundo a vereadora Debbie Ruddock.

O suspeito do ataque foi identificado como Zhao Chunli, de 67 anos e morador de Half Moon Bay. Ele foi encontrado dentro do próprio carro em um estacionamento de uma subestação do escritório do xerife em Half Moon Nay, informou o gabinete do xerife do condado de San Mateo. “Chunli foi levado sob custódia sem incidentes e a arma foi localizada em seu veículo”, informou o gabinete. A motivação do ataque é desconhecida.

Polícia isola local perto da cena de um tiroteio nesta segunda-feira, 23, em Half Moon Bay. Suspeito foi encontrado dentro de um veículo Foto: Jeff Chiu / AP

As autoridades lamentaram o novo massacre, ocorrido no momento em que ainda vivem o luto do ataque do sábado na cidade de Monterey Park, nas vésperas do ano-novo chinês. “Duas horas atrás, me juntei aos meus colegas nos degraus do Capitólio para uma vigília pelas vítimas do tiroteio no Monterey Park”, disse o deputado da Califórnia, Marc Berman, no Twitter. “Antes mesmo de termos tido a chance de lamentá-los, há outro tiroteio em massa - desta vez em Half Moon Bay. No meu distrito.”

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que estava reunido no hospital com as vítimas do ataque de Monterey Park quando recebeu a notícia do novo incidente. “Tragédia sobre tragédia”, declarou Newsom. /NYT