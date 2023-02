Segundo trem com carga tóxica descarrila nos EUA; veja vídeo

Um trem que transportava produtos tóxicos descarrilou nesta quinta-feira, 16, perto de Detroit, no Estado de Michigan, informaram autoridades americanas, quase duas semanas após um outro descarrilamento provocar o vazamento de substâncias perigosas em Ohio. Nenhum vazamento foi identificado no incidente de quinta, disseram as autoridades.

O descarrilamento aconteceu pouco antes das 09h (07h em Brasília), a oeste do Aeroporto Metropolitano de Detroit. O trem pertence à mesma empresa envolvida no acidente anterior, a Norfolk Southern.

Um vídeo gravado em Van Buren Township mostrou que mais de meia dúzia de vagões saíram do trilho, alguns deles virando de lado. De acordo com a polícia de Detroit, não há relatos de feridos e nenhuma evidência de que materiais perigosos foram expostos.

Autoridades pediram aos motoristas e moradores que evitem a área enquanto as investigações estão em andamento. Várias estradas foram temporariamente fechadas.

Another train carrying hazardous chemicals also operated by Norfolk Southern has derailed in Van Buren Township, Michigan. However, according to police, none of the train cars containing these chemicals were compromised in the incident.pic.twitter.com/75tyrVk53s — Gen-Z for Change (@genzforchange) February 16, 2023

O Departamento de Meio Ambiente, Grandes Lagos e Energia de Michigan enviou socorristas ao local, que descobriram que um dos vagões capotados continha produtos agrícolas, enquanto os outros vagões estavam vazios.

Nenhum material perigoso foi liberado no solo ou nas vias navegáveis ― um vagão que continha cloro líquido, estava longe da seção capotada, informou o Detroit Free Press.

Primeiro descarrilamento

Moradores de Ohio e de outros Estados do leste dos EUA entraram em alerta sobre possíveis contaminações decorrentes do descarrilamento de um trem de carga que transportava uma carga tóxica no começo do mês. Uma névoa potencialmente tóxica e odores intensos foram registrados na área no dia 7 de fevereiro, e motivaram de processos judiciais e uma preocupação das autoridades com possíveis contaminações.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) afirmou nesta terça-feira, 14, que o trem com produtos tóxicos que descarrilou Ohio no dia 3 tinha mais produtos do que o divulgado no início. Quando o trem descarrilou, investigadores federais e especialistas em segurança química se concentraram imediatamente no cloreto de vinila, um gás tóxico altamente inflamável que estava distribuído em cinco vagões.

Com medo de que eles explodissem e enviassem estilhaços para os bairros vizinhos, as autoridades decidiram liberar e queimar o material – o que acabou enviando gases perigosos, como cloreto de hidrogênio e fosgênio, para o ar.

A EPA informou mais tarde que, além do cloreto de vinila, o trem transportava outros produtos químicos, incluindo éter monobutílico de etilenoglicol, acrilato de etilhexil, isobutileno e acrilato de butila. Os vagões que carregavam acrilato de etilhexil e acrilato de butila foram danificados no acidente e parte desses produtos químicos foi perdida./AP e WPOST