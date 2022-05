Segurança de loja confrontou atirador de Buffalo durante visita em março, diz documento

THE WASHINGTON POST - Dois meses antes de Payton Gendron supostamente matar 10 pessoas em um supermercado em Buffalo, ele foi confrontado por um segurança da loja durante uma visita. No sábado, o suspeito atirou e matou 10 pessoas e feriu 3 em um crime que, segundo autoridades, teve motivação racial.

Na primeira ida ao local, em março, ele colheu informações para traçar um plano detalhado, segundo um documento publicado em uma plataforma online no mês passado por um autor que se identificou apenas como Gendron. Segundo o texto, citado pelo jornal The Washington Post, o suspeito tinha a intenção de atacar ao menos outros dois locais.

Leia também O ódio não é a motivação da maioria dos atiradores em massa; leia a análise

“Eu vi você entrar e sair... O que você está fazendo?” teria dito o guarda ao suspeito em 8 de março, de acordo com um relato no documento. Gendron respondeu que estava “coletando dados” antes de dar desculpas e sair para seu carro. “Em retrospectiva, foi por pouco”, afirma o texto.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Payton Gendron comparece a uma audiência em um tribunal na cidade de Buffalo. Foto: Mark Mulville/AP Foto: Mark Mulville/AP

O encontro com o guarda no supermercado foi descrito em um documento de 589 páginas postado online em 29 de abril. O documento se refere ao supermercado como “área de ataque 1″ e descreve mais dois locais de Buffalo como outros possíveis pontos de ataque para “atirar em todos os negros”.

O texto diz que, na aparente viagem de reconhecimento, ele teria calculado o tempo do deslocamento entre eles e o tempo necessário para efetivar os disparos, além de estimar que mais de três dúzias de pessoas seriam mortas ao todo.

O documento contém inúmeras fotos do suspeito e usa Gendron como identificador, também utilizado em outras plataformas de mídia social. As mensagens contêm muitas imagens de suas atividades e fazem referência a vários eventos de sua vida pessoal, como uma multa por excesso de velocidade, que o Washington Post confirmou.

Gendron, um jovem de 18 anos de Conklin, Nova York, se declarou inocente de assassinato em primeiro grau em relação ao ataque no supermercado Tops no sábado, no qual outras três pessoas também ficaram feridas antes de o atirador ser preso no supermercado.

O documento dizia que seu autor foi parado e multado por dirigir a 102 km/h por hora em uma seção da State Highway 36 onde o limite era de 64 km/h, a caminho de Buffalo, em 8 de março. O Post obteve uma cópia de uma multa por excesso de velocidade emitido para Gendron por um policial do Estado de Nova York naquele dia que corresponde a esses detalhes.

Várias imagens, incluindo esboços detalhados do layout da loja Tops, foram incluídas junto com o relato escrito à mão da visita de 8 de março. O autor observou que havia “muitos negros” na área do caixa da loja. Ao todo, 53 negros e 6 brancos estavam dentro da loja durante a visita de março, disse a conta. A polícia disse que está investigando o ataque como um crime de ódio racialmente motivado.

O segurança envolvido no confronto durante a visita de março era um dos dois guardas negros presentes e armados naquele dia, segundo o relato. As autoridades disseram que um segurança disparou contra o atirador durante o ataque de 14 de maio à loja, mas que o suspeito estava protegido por um colete à prova de balas e supostamente revidou, matando o guarda.

O documento de 589 páginas foi apresentado como uma compilação de mensagens postadas entre novembro e abril passados na plataforma de mensagens Discord por jimboboiii, nome de usuário também usado por Gendron em outras plataformas. As mensagens originais postadas pela conta não estão disponíveis publicamente e os representantes do Discord não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Conta desativada

O documento foi carregado para a plataforma de compartilhamento de arquivos MediaFire por uma conta anônima nos EUA na noite de 29 de abril. O documento estava disponível para download até segunda-feira de manhã, mas foi removido depois que o Post entrou em contato com o MediaFire para comentar.

Derek Labian, executivo-chefe da MediaFire, disse em uma entrevista que a conta associada ao documento foi desativada e os registros foram preservados para aplicação da lei.

Em uma declaração anterior sobre outras mensagens do Discord aparentemente postadas por Gendron, a empresa disse: “Estendemos nossas mais profundas condolências às vítimas e suas famílias, e faremos tudo o que pudermos para ajudar as autoridades na investigação”.

O comissário de polícia de Buffalo, Joseph Gramaglia, disse em entrevistas à imprensa nesta segunda-feira que as autoridades acreditavam que o atirador pretendia continuar seu ataque em outros locais, dizendo à CNN que isso se baseava em “alguma documentação”.