Seis suspeitos são presos pelo assassinato do candidato à Presidência do Equador

Seis pessoas foram presas na noite de quarta-feira, 9, supostamente envolvidas no assassinato do candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio, vítima de um ataque a tiros fora de um comício de campanha eleitoral em Quito.

As prisões foram feitas durante uma série de batidas realizadas em Conocoto e San Bartolo, dois bairros da capital equatoriana, informou o gabinete do procurador-geral do Equador por meio de seus canais oficiais.

Enquanto prisões ocorrem, a Promotoria Pública procedeu à remoção do corpo de Villavicencio do centro médico para onde ele foi levado após o ataque e o enviou a um necrotério para sua autópsia.

O candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio foi morto a tiros após realizar um comício em Quito na noite de quarta-feira, 9. Villavicencio foi um jornalista de 59 anos e um dos oito candidatos nas eleições presidenciais de 20 de agosto. Foto: GALO PAGUAY / AFP

No início do dia, a Promotoria Pública também informou a morte de um suspeito do crime, que foi capturado após um tiroteio com a equipe da segurança.

Segundo o mesmo Ministério Público, que não forneceu a identidade do falecido, o suposto autor do ataque foi levado primeiro a um tribunal em Quito e depois a um centro médico, onde a ambulância do corpo de bombeiros que o transportava confirmou sua morte.

O presidente equatoriano, Guillermo Lasso disse que o ataque ocorreu por volta das 18h15, horário local (23h15 GMT) “e provocou um confronto entre a polícia que estava protegendo Fernando Villavicencio e os assassinos”, um dos quais morreu em decorrência dos ferimentos após ser capturado.

”Os assassinos, para encobrir sua fuga, lançaram uma granada que não detonou na rua e que depois foi destruída por uma detonação controlada”, disse o chefe de Estado.

“As investigações continuam e aplicaremos toda a força da lei para que os responsáveis, tanto materiais quanto intelectuais, paguem a pena máxima”, acrescentou.

Eleições foram mantidas

O presidente agradeceu a solidariedade e o apoio internacional e valorizou a presença nas eleições de missões de observação de organizações como a União Europeia (UE) e a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Por sua vez, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Diana Atamaint, reiterou que “as datas das eleições programadas para 20 de agosto permanecem inalteráveis, conforme o mandato constitucional e legal, bem como todas as atividades do cronograma eleitoral” e, para isso, “as Forças Armadas e a Polícia Nacional redobrarão a segurança em todos os recintos eleitorais, para que todas as eleições sejam realizadas com garantias”.

Villavicencio, de 59 anos, era um dos oito candidatos registrados para suceder o atual presidente, o conservador Guillermo Lasso, nas eleições gerais extraordinárias convocadas para o próximo domingo, 20 de agosto, e, como os demais, havia recebido proteção policial.

O jornalista e ex-deputado havia denunciado semanas atrás ameaças de morte contra ele, em meio a uma campanha eleitoral que gira em torno da pior crise de segurança que assola o Equador, que fechou 2022 com uma taxa de 25,32 mortes violentas por 100 mil habitantes, a mais alta desde 2022.

Esse boom de homicídios está ligado principalmente, segundo o governo, ao crime organizado e ao tráfico de drogas, que nos últimos anos se fortaleceu na área costeira do país, onde os portos equatorianos se tornaram importantes trampolins para a cocaína que chega à Europa e à América do Norte.

Villavicencio, cujas revelações jornalísticas sobre corrupção o tornaram um inimigo ferrenho do presidente Rafael Correa (2007-2017), havia proposto uma luta frontal contra a corrupção e as máfias que operam no Equador. O assassinato do candidato chocou o Equador, que mergulhou em uma profunda consternação que levou alguns de seus rivais a suspender suas campanhas eleitorais. /EFE