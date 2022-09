Sem churrasco nem urso de pelúcia: as regras para ver o caixão de Elizabeth II em Londres

LONDRES - O governo britânico definiu uma série de regras para o público que pretende dar um último adeus à rainha Elizabeth II, morta na última quinta-feira, antes do funeral de Estado marcado para o dia 19 de setembro. Normas triviais, como o uso de roupas adequadas e a proibição de fotografias estão ao lado de outros regramentos mais exóticos, como os vetos à entrada de flores e ursos de pelúcia no Westminster Hall, no Parlamento, e a fazer churrascos em frente ao local.

O caixão da rainha Elizabeth II poderá ser visitado das 17h (13h em Brasília) de quarta-feira, 14, até às 06h30 (02h30 em Brasília) da manhã de seu funeral, em 19 de setembro. O caixão fechado de Elizabeth II descansará sobre uma plataforma elevada conhecida como catafalco, e os súditos passarão em fila em ambos os lados, sem poder parar em frente a ele.

Downing Street parece ter estabelecido essa dinâmica pela expectativa de um grande público. Cerca de 750 mil pessoas devem passar em frente ao caixão, em uma fila que pode superar oito quilômetros e a espera pode chegar a 20 horas, afirmou o jornal The Times. O porta-voz da primeira-ministra, Liz Truss, afirmou nesta segunda-feira, 12, que o público deve ser “muito superior” aos 200 mil que peregrinaram pela rainha-mãe, que morreu em 2002.

Preparativos nos arredores do Palácio de Buckingham, em Londres. Foto: Stephane de Sakutin/ AFP

“Por favor, considere que a fila será muito grande. Será preciso permanecer de pé por várias horas, possivelmente a noite toda, com poucas oportunidades para se sentar, já que a fila estará em movimento”, explicam as diretrizes do governo publicada na segunda. “Pensem nisso antes de decidir participar ou trazer crianças”, acrescenta.

Para enfrentar a fila, Downing Street recomenda que os visitantes usem “roupa adequada” ao clima, agasalhos, guarda-chuva e protetor solar. Caso seja preciso ir ao banheiro, pulseiras serão distribuídas para que possam sair da fila por alguns minutos.

Também é aconselhado levar comida e bebida, porque serão poucos os locais de compra no percurso. O governo proibiu “barracas, churrascos e fogo” em frente ao Parlamento, para evitar acampamentos nos arredores.

Fila fora da Catedral de St Giles, em Edimburgo, em 12 de setembro, para visitar caixão da rainha Elizabeth II. Foto: Odd Andersen/ AFP

Quem vencer a maratona no lado de fora, ainda precisará seguir outras regras ao entrar no Palácio de Westminster. Cada pessoa terá que passar por um “ponto de segurança tipo aeroporto” e, em seguida, precisará usar uma pulseira para entrar no recinto.

Na área interna, só serão permitidas pessoas vestidas “apropriadamente” para a ocasião e “respeitar a dignidade do acontecimento”, afirmam as diretrizes, acrescentando: “não use roupas com mensagens políticas e ofensivas”. Só serão permitidas bolsas pequenas. Não será permitido filmar, fotografar ou utilizar telefones celulares e outros dispositivos portáteis no interior da sala.

Flores, bichos de pelúcias e outras homenagens estão proibidas no interior do edifício e devem ser depositadas em uma área específica do Green Park, perto do Palácio de Buckingham./ AFP