Opinião | Sem controle, Trump dá um giro sinistro de 180º na política externa americana

A afinidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vem de longa data. Quem pode esquecer a resposta do americano, em 2015, quando questionado sobre assassinatos de jornalistas ordenados por Putin? “Pelo menos ele é um líder, você sabe, diferente do que temos neste país”, respondeu Trump, acrescentando posteriormente: “Acho que o nosso país também mata bastante”. Ou a infame entrevista coletiva de Trump com Putin em Helsinque, em 2018? Questionado sobre a constatação da inteligência americana de que a Rússia havia interferido na eleição de 2016, Trump respondeu: “O presidente Putin diz que não foi a Rússia. Não vejo nenhuma razão para que tenha sido”.

PUBLICIDADE No primeiro mandato de Trump, porém, sua russofilia desenfreada foi mantida sob controle por autoridades inflexíveis, como Jim Mattis, John Bolton e HR McMaster. O primeiro governo Trump começou a fornecer armas como mísseis Javelin para a Ucrânia resistir à agressão russa e concordou com sanções mais duras impostas pelo Congresso. Em seu segundo mandato, por outro lado, Trump encheu o governo de autoridades — como a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard — que compartilham sua tendência de inventar justificativas para o Kremlin ou parecem temer demais se opor à sua abjeta bajulação a Putin. O secretário de Estado, Marco Rubio, certa vez chamou Putin de “gângster” e “bandido”. Mais recentemente, após se reunir com representantes de Moscou na Arábia Saudita, ele exaltou “as incríveis oportunidades existentes para estabelecer parcerias com os russos”.

Donald Trump fala com a imprensa na Casa Branca. Sob o seu governo, os Estados Unidos deram uma guinada na posição sobre a Rússia. Foto: Mandel Ngan/AFP

Livre de qualquer “adulto” que o discipline no governo, Trump vem colocando em prática o que poderá vir a ser a reviravolta mais espantosa na história da política externa americana. Opor-se a agressões russas, afinal, tem sido marca registrada da política dos EUA desde a Revolução Bolchevique, de 1917, com apenas breves interregnos durante a 2.ª Guerra e na década de 90 e no início dos anos 2000, quando a Rússia se democratizava. Mas agora a Rússia tornou-se mais repressiva do que em qualquer momento desde que Josef Stálin governou e mais ameaçadora do que em qualquer momento desde que Nikita Khrushchev esteve no comando — e mesmo assim Trump está abrindo consecutivas e imerecidas concessões para o Kremlin.

Trump encerrou o financiamento do Fundo Nacional pela Democracia, uma organização odiada por Moscou porque apoia grupos que expõem a tirania e a corrupção de Putin. Trump pôs fim às operações cibernéticas ofensivas contra a Rússia. Votou ao lado da Rússia (e de regimes desonestos como Coreia do Norte e Belarus) nas Nações Unidas contra uma resolução que censurava a Rússia por sua invasão da Ucrânia. Trump afirmou que não defenderá os países da Otan que supostamente não pagam o suficiente por defesa. (A maioria dos membros da Otan atinge hoje sua meta de gastar 2% do produto interno bruto em defesa, mas Trump está mudando os parâmetros exigindo 5% do PIB — bem além dos 3,4% que os próprios EUA gastam.)

Mais significativamente, Trump suspendeu na semana passada a ajuda militar americana e o compartilhamento de inteligência dos EUA com a Ucrânia, retomados agora com a promessa de cessar-fogo. O governo Trump chegou a cortar até o acesso de Kiev a imagens comerciais de satélite. Embora o impacto do corte na assistência militar não tenha sido imediato, a suspensão do compartilhamento de inteligência surtiu um impacto pernicioso na capacidade da Ucrânia de alvejar forças russas e responder a ataques aéreos.

As consequências foram especialmente acentuadas na região de Kursk, na Rússia, onde as forças ucranianas avançaram no verão passado. “Desde que os EUA interromperam o compartilhamento de inteligência, no entanto, os russos fizeram avanços rápidos em Kursk, com o objetivo de cortar as linhas de abastecimento ucranianas para a região”, relatou a revista Time. A Time também noticiou que “os ucranianos perderam a capacidade de detectar a aproximação de bombardeiros russos e outros aviões de guerra que decolam dentro da Rússia. Como resultado, a Ucrânia tem menos tempo para alertar civis e militares sobre o risco de ataques aéreos ou mísseis que se aproximam”.

Depois que a Rússia realizou um ataque aéreo massivo no leste da Ucrânia, na sexta-feira, matando pelo menos 20 pessoas, Trump finalmente sugeriu que Putin poderia enfrentar algumas consequências por sua agressão: “Estou considerando fortemente sanções bancárias em larga escala, sanções e tarifas sobre a Rússia até que um cessar-fogo e um ACORDO DE PAZ DEFINITIVO SEJAM ALCANÇADOS”, postou o presidente americano na plataforma Truth Social.

Mas Trump desmanchou o impacto dessa ameaça quando, em uma conversa com repórteres posteriormente naquele dia, justificou o ataque aéreo de Putin. “Eu realmente acho que ele está fazendo o que qualquer outra pessoa faria”, disse Trump. “Provavelmente qualquer pessoa nessa posição estaria fazendo isso agora.”

Mesmo que Trump impuser mais sanções à Rússia, seu impacto provavelmente será limitado. Os EUA e seus aliados já impuseram sanções pesadas contra a Rússia, mas a China e a Índia, em particular, continuam comprando grandes quantidades de energia russa.

Trump está agindo como se Zelenski, não Putin, fosse o principal obstáculo para a paz, apesar de o presidente russo poder acabar com a guerra a qualquer momento simplesmente retirando suas tropas do território ucraniano. Na sexta-feira, Trump disse que Putin “quer o fim da guerra” e até mesmo lhe deu crédito por ele ser “mais generoso do que precisa”, acrescentando: “Francamente, estou achando mais difícil lidar com a Ucrânia”.

Vladimir Putin fala com o chefe da ocupação russa em Donetsk, na Ucrânia. Foto: Gavriil Grigorov/Associated Press

Que diabos ele está falando? Zelenski deixou claro que seu país quer a paz obstinadamente — mas que qualquer acordo precisa incluir garantias de segurança para evitar futuros ataques da Rússia. Putin, por outro lado, não deu nenhuma indicação de que está disposto a cessar sua invasão — e por que deveria, quando os principais apoiadores da Ucrânia tiraram Kiev do jogo? Na semana passada, a mãe de um soldado russo morto disse a Putin que Moscou “não deve abrir nenhuma concessão”. Ao que o presidente russo respondeu: “Não estamos planejando fazê-lo”.

