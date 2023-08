Senado dos EUA: polícia faz buscas por possível atirador no Capitólio

WASHINGTON - Autoridades policiais emitiram um alerta para que as pessoas se protejam e estão procurando por um suposto atirador no prédio do Senado dos Estados Unidos na tarde desta quarta-feira, 2. A busca começou após uma ligação para o serviço de emergência, mas a polícia ainda não confirmou se tratar de um atirador. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado estão em recesso.

A polícia do Capitólio dos EUA anunciou na plataforma de mídia social X, antigo Twitter, que a busca foi motivada por uma “ligação preocupante para o 911″ sobre um “possível ataque ativo”. No entanto, a partir das 15h locais (16h de Brasília), a polícia observou que não havia relatos confirmados de armas ou tiros.

Carro da polícia do Capitólio parado em frente ao prédio do Senado dos EUA após relatos não confirmados de um atirador no prédio Foto: Saul Loeb/AFP

Um porta-voz do departamento de Polícia Metropolitana disse por volta das 15h30 locais que as autoridades não localizaram imediatamente nenhuma vítima ou outra evidência de um tiroteio, mas ainda estavam trabalhando para limpar completamente a área.

Por ser período de recesso, não há deputados ou senadores nos prédios da Câmara e do Senado, mas há trabalhadores nos escritórios que permanecem abertos, bem como serviços de lanchonete e cafeteria. Por isso, a polícia pediu para que as pessoas procurassem abrigo seguro e levassem seus equipamentos de segurança.

“Se você estiver dentro dos prédios do Senado, todos dentro devem se abrigar no local”, disse a polícia do Capitólio dos EUA no post. Dentro do prédio de escritórios do Senado, os policiais retiraram pessoas dos corredores e gritaram para as pessoas correrem para fora e para longe do prédio. Do lado de fora, os turistas observaram dezenas de carros da polícia cercando a área.

Continua após a publicidade

Funcionários e jornalistas que trabalham no prédio receberam um e-mail instruindo-os a se abrigar em uma sala trancada, permanecer quietos e silenciar todos os aparelhos eletrônicos.

Falso alerta

No final da tarde de quarta-feira, os escritórios do Senado se prepararam para voltar à normalidade, depois que a polícia definiu os acontecimentos como falso alerta de tiroteio.

Os policiais que fazem a segurança dos edifícios do Congresso revistaram todos os escritórios do Senado e a área circundante sem identificar “atividades ou pessoas suspeitas” e retornaram aos seus postos, disse o comunicado da Polícia do Capitólio.

O evento gerou preocupação porque ocorreu perto do tribunal onde o ex-presidente dos EUA Donald Trump (2017-2021) vai comparecer amanhã para ouvir as acusações criminais apresentadas ontem contra ele, envolvendo supostas tentativas de reverter ilegalmente o resultado da eleição de 2020, que culminaram no ataque ao próprio Capitólio em janeiro de 2021 por parte de seus simpatizantes. /Com AP, EFE