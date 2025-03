Senado dos EUA trabalha para evitar paralisação parcial do governo antes do prazo final

WASHINGTON- O Senado dos Estados Unidos tenta evitar uma paralisação parcial do governo nesta sexta-feira, 14. Até o final do dia, democratas e republicanos precisam chegar a um acordo. Se isso não acontecer, o governo sofrerá uma paralisação parcial, o que prejudica o pagamento de servidores e paralisa agencias do governo.

Com apenas algumas horas de sobra, o Partido Democrata tem duas opções: permitir a aprovação de um projeto de lei que daria ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um grande poder sobre as decisões de gastos do governo ou não aprovar o projeto e deixar o governo sofrer uma paralisação. O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, deixou claro na quinta-feira ,13, que não permitirá uma paralisação do governo. As declarações de Schumer dá espaço para que os democratas fiquem ao lado dos republicanos neste assunto.

Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., arrives to speak with reporters as Republicans work to pass an interim spending bill that would avoid a partial government shutdown and keep federal agencies funded through September, at the Capitol in Washington, Tuesday, March 11, 2025. (AP Photo/J. Scott Applewhite) Foto: J. Scott Applewhite/AP

Uma votação processual nesta sexta-feira fornecerá um primeiro teste para saber se o pacote tem os 60 votos necessários para avançar, antes da votação final provavelmente no final do dia. Pelo menos oito democratas precisarão se juntar aos republicanos para levar o pacote de financiamento adiante.

“Embora o projeto ainda esteja muito ruim, o potencial para uma paralisação tem consequências para os EUA que são muito, muito piores”, disse Schumer.

O Congresso não conseguiu aprovar os projetos de lei anuais para financiar o governo, então eles recorreram à aprovação de extensões de curto prazo. A legislação perante o Senado marca a terceira resolução contínua para o atual ano fiscal, agora quase na metade.

Financiamento

A legislação financiaria o governo federal até o final de setembro. O projeto cortaria os gastos não relacionados à defesa em cerca de US$ 13 bilhões em relação ao ano anterior e aumentaria os gastos com defesa em cerca de US$ 6 bilhões, o que são mudanças marginais quando se fala de um nível de gastos de quase US$ 1,7 trilhão.

A Câmara liderada pelos republicanos aprovou o projeto de lei de gastos na terça-feira e depois o adiou. A mudança deixou os senadores com a decisão de aceitá-lo ou não. E enquanto os democratas pressionam por uma votação sobre uma quarta extensão de curto prazo, a liderança do Partido Republicano deixou claro que essa opção era inviável.

O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, argumentou que qualquer culpa por uma paralisação recairia diretamente sobre os democratas.

O líder da maioria no Senado, John Thune, participa de uma coletiva de imprensa em Washington Foto: J. Scott Applewhite/AP

“Os democratas precisam decidir se vão apoiar a legislação de financiamento que veio da Câmara ou se vão paralisar o governo”, disse Thune.

Oposição democrata

Grupos progressistas pediram aos legisladores democratas que insistissem na extensão de 30 dias e se opusessem ao projeto de lei de gastos. Mas Schumer afirmou que Trump teria ainda mais poder durante uma paralisação, porque isso daria à administração a capacidade de considerar agências e programas não essenciais, dispensando funcionários sem nenhuma promessa de que eles seriam recontratados.

“Uma paralisação daria a Donald Trump as chaves da cidade, do estado e do país”, disse Schumer.

Os democratas têm criticado os níveis de financiamento no projeto de lei. Eles avaliam que tanto os gastos com defesa quanto os não relacionados à defesa são menores do que o acordado há quase dois anos, quando o Congresso aprovou uma legislação que eleva o teto da dívida em troca de restrições de gastos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa de um evento na Casa Branca Foto: Alex Brandon/AP

‘Cheque em branco’

Segundo a oposição, o atual projeto de lei é um “cheque em branco” para Trump. Projetos de lei de gastos geralmente vêm com diretrizes de financiamento específicas para programas-chave, mas centenas dessas diretrizes não estão na resolução aprovada pelos republicanos. Portanto, o governo terá mais margem de manobra para decidir para onde vai o dinheiro.

Por exemplo, um memorando democrata disse que o projeto de lei permitiria ao governo desviar dinheiro do combate ao fentanil e, em vez disso, usá-lo em iniciativas de deportação em massa.

O senador republicano Tom Cotton afirmou que os argumentos democratas eram hipócritas porque eles estavam basicamente pedindo o fechamento do governo para proteger o governo.

“Os democratas estão lutando para reter os contracheques dos controladores de tráfego aéreo, nossas tropas, equipe de custódia federal”, disse Cotton. “Eles não podem estar falando sério.”/com AP