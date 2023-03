Senador americano critica Brasil por autorizar entrada de navios de guerra iranianos

O senador americano do Partido Republicano Ted Cruz criticou o Brasil nesta terça-feira, 28, por permitir que dois navios de guerra iranianos atracassem em um porto no Rio. A Marinha do Brasil deu a autorização aos navios IRIS Makran e IRIS Dena e a estadia teve início no domingo, 26. Os militares iranianos devem ficar na cidade até o dia 4 de março.

A autorização concedida pelo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Carlos Eduardo Horta Arentz, contraria solicitação dos Estados Unidos para que não fosse permitida a entrada das embarcações militares em território brasileiro.

“A atracação de navios de guerra iranianos no Brasil é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos”, disse o senador Ted Cruz, em comunicado.

Navio militar iraniano Iris Dena atracado no porto do Rio Foto: Antonio Lacerda/EFE - 28/2/2023

Cruz, que representa o Estado do Texas, disse que os navios de guerra já estão sob sanções, o que significa que o porto brasileiro onde atracaram agora corre o risco de também sofrer penalidades dos EUA, assim como empresas brasileiras e estrangeiras que prestarem serviços aos navios.

O senador republicano pediu ao governo Biden que imponha sanções ao País e reavalie os laços entre EUA e Brasil. “Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo”, disse Cruz, que integra a Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde o Partido Democrata, do presidente Joe Biden, tem a maioria.

Em imagem de 2018, o senador Ted Cruz (D) conversa com o então presidente Donald Trump no Texas Foto: Leah Millis/Reuters - 22/10/2018

Em janeiro, após a notícia de que o Brasil havia atendido ao pedido iraniano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria adiado a decisão. Ele se encontrou com Biden na Casa Branca no início deste mês. “O próprio da Silva é um chavista alinhado contra os EUA e nossos interesses, então ou esses riscos não foram transmitidos ou os brasileiros não se importaram”, disse o senador republicano.

Navio militar iraniano Iris Makran ancorado na costa do Rio Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Ao Estadão, a Marinha do Brasil esclareceu que o processo de autorização para a entrada de um navio estrangeiro no País é feito ao Ministério das Relações Exteriores pelo país ao qual as embarcações pertencem. Apenas após a autorização do ministério que a Marinha emite um documento oficial, publicado no Diário Oficial da União, autorizando a entrada.

Segundo um integrante do Ministério das Relações Exteriores, que pediu para não ser identificado, a decisão em autorizar a ancoragem de embarcações é natural de um governo soberano, feita com autonomia.