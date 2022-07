Senadores republicanos e democratas propõem lei para transição pacífica de poder nos EUA

THE NEW YORK TIMES - Um grupo bipartidário de senadores nos Estados Unidos propôs nova legislação nesta quarta-feira, 20, para modernizar a Lei de Contagem Eleitoral de 135 anos do país. A medida tem por objetivo revisar uma norma que o então presidente Donald Trump tentou abusar em 6 de janeiro de 2021 para interferir na certificação da vitória de Joe Biden no Congresso e reverter sua derrota eleitoral.

A legislação visa garantir uma transição pacífica de um presidente para outro, depois que o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio demonstrou como a lei atual pode ser manipulada para atrapalhar o processo. Uma medida tornaria mais difícil para os legisladores contestar os votos eleitorais de um Estado quando o Congresso se reúne para fazer sua contagem oficial. Também esclareceria que o vice-presidente não tem poder discricionário sobre os resultados e estabeleceria os passos para iniciar uma transição presidencial.

Um segundo projeto de lei aumentaria as penalidades para quem ameaçar e intimidar funcionários eleitorais e encorajaria medidas para melhorar a forma como são tratadas as cédulas por correio pelo Serviço Postal.

Americanos votam durante a eleição presidencial de 3 de novembro de 2020 em Iowa Foto: Kathryn Gamble/The New York Times - 03.11.2020

Alarmado com os eventos de 6 de janeiro que mostraram falhas de longa data na lei que rege o processo de contagem eleitoral, um grupo bipartidário de legisladores liderados pelos senadores Susan Collins, republicana do Maine, e Joe Manchin III, democrata da Virgínia Ocidental, se reúne há meses para tentar chegar a um acordo sobre um novo texto.

“Desde o início, nosso grupo bipartidário compartilhou a visão de elaborar legislação para corrigir as falhas da arcaica e ambígua Lei de Contagem Eleitoral de 1887″, disseram 16 senadores em um comunicado conjunto.

“Por meio de inúmeras reuniões e debates entre nossos colegas, bem como conversas com uma ampla variedade de especialistas eleitorais e juristas, desenvolvemos uma legislação que estabelece diretrizes claras para nosso sistema de certificação e contagem de votos eleitorais para presidente e vice-presidente.”

Embora os autores não tenham o mínimo de 10 senadores republicanos necessários para garantir que a legislação possa passar evitar obstrução e ir para a aprovação final, eles esperam obter apoio suficiente para uma votação ainda este ano.

Tumulto

O esforço legislativo começou após o ataque de 6 de janeiro, que se desenrolou quando o Congresso se reuniu para a tradicionalmente e rotineira contagem dos votos eleitorais, que é a última confirmação oficial dos resultados das eleições presidenciais antes da posse.

No período que antecedeu o tumulto, Trump tentou sem sucesso persuadir seu vice-presidente Mike Pence - que presidiu a sessão como presidente do Senado - a bloquear unilateralmente a contagem, citando falsas alegações de fraude eleitoral.

A nova legislação se concentra principalmente no tratamento dos votos eleitorais e não incorpora proteções de voto mais amplas buscadas pelos democratas depois que alguns Estados instituíram novas leis que dificultam o voto das pessoas após as vitórias democratas em 2020. Os republicanos do Senado bloquearam tais medidas.

Há um sentimento generalizado no Congresso de que algumas medidas precisam ser tomadas para reforçar a Lei de Contagem Eleitoral, embora possa haver desacordo sobre as disposições específicas.

Trumpistas que defendiam tese de fraude invadiram Capitólio em 6 de janeiro de 2020

“A Lei de Contagem Eleitoral precisa ser corrigida”, disse o senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky e líder da minoria, a repórteres na terça-feira, dizendo que era “simpático” aos objetivos daqueles que trabalham nesse texto.

Sob a proposta de revisar a contagem de votos, o governador de um Estado seria identificado como o único funcionário responsável por apresentar a lista de eleitores após a votação presidencial, impedindo que outros funcionários o façam.

Em um esforço para evitar tentativas frívolas para se opor à contagem eleitoral de um Estado, seria necessário um mínimo de um quinto da Câmara e do Senado para apresentar uma objeção – um aumento substancial do limite atual de um membro da Câmara e um senador. As objeções ainda teriam de ser sustentadas pela maioria da Câmara e do Senado.

Após um impasse sobre a transição presidencial em 2020, quando funcionários do governo Trump inicialmente se recusaram a fornecer ao presidente eleito Joe Biden o financiamento e o espaço de escritório para iniciar os preparativos para a mudança de poder, a legislação permitiria que mais de um candidato tivesse acesso aos recursos se o resultado permanecesse em disputa.

Após a pressão de Trump e seus aliados para que Pence manipulasse a contagem eleitoral a favor do republicano, a nova legislação pretende estipular que o papel do vice-presidente será principalmente cerimonial e que “ele ou ela não tem nenhum poder para determinar, aceitar, rejeitar ou de outra forma julgar disputas sobre eleitores”.