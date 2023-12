BELGRADO - Milhares de sérvios se reuniram nesta segunda-feira, 25, em Belgrado, capital da Sérvia, para exigir a libertação dos manifestantes detidos no dia anterior em um protesto convocado para denunciar supostas fraudes nas recentes eleições legislativas e locais do país balcânico.

Esta é a oitava noite consecutiva de protestos, que, diferentemente dos do domingo, transcorreram de maneira pacífica, embora tenham começado com bloqueios de ruas na capital.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, denunciou que os distúrbios do domingo, 24, obedeceram a um plano, e a Rússia acusou as potências ocidentais de interferência, sugerindo que poderiam estar por trás dos episódios de violência.

Manifestantes em Belgrado, na Sérvia, protestam contra os resultados das eleições neste mês Foto: Andrej Cunik/EFE

As eleições de 17 de dezembro deram a vitória ao partido de Vucic (SNS, de direita nacionalista) com 46,7% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral. No entanto, a oposição, que se apresentou às urnas unida com o lema “Sérvia contra a violência” e obteve 23,5% dos votos, denuncia uma série de supostas fraudes.

Um relatório preliminar de uma missão de observadores internacionais confirmou essas suspeitas e enumerou casos de “compra de votos” e “preenchimento de urnas” em várias seções eleitorais./AFP