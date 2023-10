Sétimo voo com repatriados de Israel chega ao Brasil com 69 passageiros

O sétimo voo de repatriação de brasileiros em Israel pousou às 10h48 deste sábado, 21, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com 67 passageiros. Outros dois repatriados desembarcaram em Recife. Também foram transportados nove pets.

O voo faz parte da Operação Voltando em Paz, do governo federal, e foi realizado pela aeronave KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB). No total, 1.204 brasileiros já voltaram de israel desde a eclosão da guerra com o grupo terrorista Hamas, no início deste mês.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o oitavo voo de repatriação partirá de Israel no fim da manhã deste domingo. O governo afirma que não há, atualmente, outros estrangeiros interessados em deslocamento ao Brasil e que, por isso, não se preveem voos adicionais.

Devido ao conflito, a orientação do ministério é para que todos os brasileiros que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion, em Tel Aviv, que segue operando.

Brasileiros na Faixa de Gaza

Um grupo de cerca de 30 brasileiros e familiares diretos ainda aguarda a retirada da Faixa de Gaza. Eles estão abrigados nas localidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito.

Caixas com purificadores de ar e medicamentos chegam em avião da previdência do Brasil ao Egito. Produtos foram enviados aos brasileiros que estão na Faixa de Gaza durante a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foto: Divulgação/GOV BR e FAB

O governo afirma que mantém, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, permanente contato com o grupo, que vem sendo atendido com itens de primeira necessidade.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, veículos contratados pelo Itamaraty seguem de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah. Assim como uma aeronave utilizada pela Presidência da República, que está no Cairo, à espera da autorização para resgatar esses brasileiros.