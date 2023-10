Sirenes de alerta de ataque aéreo interrompem sessão do parlamento de Israel; veja vídeo

As sirenes que mantém Israel em alerta para os foguetes lançados pelos terroristas do Hamas interromperam a sessão do parlamento, o Knesset, nesta segunda-feira, 16. Em meio à escalada do conflito, os legisladores tiveram que parar o trabalho e ir para o abrigo antibombas por duas vezes.

Nas redes sociais, a chamada IDF, a força de defesa israelense, informou que as sirenes soaram em Tel Aviv e Jerusalém, onde fica o parlamento, enquanto os terroristas do Hamas lançam novos ataques contra Israel.. De acordo com a imprensa local, a rodada de foguetes lançada nesta segunda já é a maior desde o ataque de sábado, 07, que desencadeou a guerra.

Ruas de Jerusalém ficam praticamente vazias em meio à escalada da guerra. Foto: THOMAS COEX / AFP

As sirenes são parte do poderoso sistema de defesa aéreo de Israel, conhecido como Domo de Ferro, que intercepta os foguetes lançados da Faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas. Por segurança, os parlamentares israelenses foram orientados a deixar o plenário até que a retomada da sessão fosse considerada segura. As interrupções foram breves e não há registro de legisladores feridos ou maiores estragos.

Na abertura dos trabalhos legislativos, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, alertou para uma “guerra longa” e pediu “determinação”. O experiente Netanyahu, governante mais longevo da história israelense, está sob pressão desde que o exército israelense foi pego de surpresa pelos terroristas no ataque que já deixou ao todo mais de 1.400 mortos e 4 mil feridos do lado israelense. Mais cedo, o serviço de emergência israelense informou que um homem de 30 anos hospitalizado com ferimentos leves após ser atingido por estilhaços no sul do país.

Continua após a publicidade

Do outro lado, a resposta israelense deixa um número cada vez maior de vítimas com mais de 2.778 mortos e quase 10 mil feridos na Faixa de Gaza, onde a situação é dramática. Autoridades no enclave relatam que não tem mais espaço para armazenar os corpos das vítimas e a ONU alerta que há risco de um colapso, com fome generalizada em razão do bloqueio israelense.