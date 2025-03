Síria encerra operação militar contra minoria pró-Assad após denúncias de limpeza étnica

DAMASCO - O Ministério da Defesa da Síria encerrou nesta segunda-feira, 10, o fim da operação militar contra forças leais ao ex-ditador Bashar Assad, que deixou 1,5 mil mortos, quase todos da minoria alauita, no oeste do país. O governo sírio é acusado de provocar a onda de violência e realizar uma “limpeza étnica sistemática”.

“Nossas forças foram capazes de neutralizar as células de segurança e os remanescentes do regime”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa sírio, Hassan Abdul Ghani.

A pedido de EUA e Rússia, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir o que se tornou um dos maiores massacres desde o início da guerra civil, em 2011.

Carros queimados na província de Latakia Foto: AP

PUBLICIDADE A escalada de violência começou na quinta-feira, quando apoiadores do ditador deposto atacaram forças de segurança na cidade de Jableh, na Província de Latakia, reduto dos muçulmanos alauitas, um ramo do xiismo, do qual Assad faz parte. O confronto provocou uma resposta militar dura. Segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos (OSDH), que monitora o conflito, 1,5 mil pessoas morreram, sendo 973 civis. A operação foi condenada por organizações internacionais, governos estrangeiros e entidades alauitas.

A Federação de Alauitas na Europa denunciou uma “limpeza étnica sistemática”. Alemanha, Reino Unido e o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos exigiram a proteção dos civis.

A chancelaria do Irã afirmou que “nada justifica” a violência contra os alauitas e negou qualquer envolvimento nos eventos. O porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, rebateu informações de imprensa que acusam o país de estar por trás da violência.

“A acusação é completamente ridícula. Acreditamos que apontar o dedo para o Irã e os amigos do Irã é uma ação equivocada e 100% enganosa”, disse o porta-voz

.O presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, ordenou no domingo a criação de uma “comissão independente” para investigar o massacre de civis no oeste do país, identificar os responsáveis e levá-los aos tribunais.”Vamos responsabilizar todos os envolvidos no derramamento de sangue de civis”, declarou. “Não haverá ninguém acima da lei, e qualquer um cujas mãos tenham sido manchadas com o sangue dos sírios enfrentará a Justiça mais cedo ou mais tarde.”

Além dos relatos perturbadores que chegam de Latakia e Tartus, de massacres de civis, com pilhas de corpos nas ruas e pessoas arrancadas de casa e executadas a tiros, vídeos gravados durante os confrontos mostram homens armados leais ao governo realizando execuções em massa e prometendo “purificar” a Síria.O grupo liderado por Shaara, o Hayet Tahrir al-Sham (HTS), foi fundado sob ideologia jihadista e chegou a ser filiado à Al-Qaeda, sob o nome de Frente al-Nusra, mas alega ter rompido com a rede terrorista. / AFP