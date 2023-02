Ataque atribuído ao Estado Islâmico mata 11 pessoas na Síria

Pelo menos 11 pessoas, a maioria civis, morreram em um ataque no centro da Síria atribuído ao grupo Estado Islâmico (EI), anunciou neste domingo, 12, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, ONG com sede no Reino Unido.

Ruínas antigas na cidade de Palmira, na Síria. Pelo menos 11 pessoas morreram em ataque do Estado Islâmico na região da cidade, informou uma ONG neste domingo, 12 Foto: Bryan Denton/The New York Times

O grupo jihadista “atacou cerca de 75 pessoas no sábado enquanto coletavam trufas na zona de Palmira”, disse a ONG. No ataque, morreram 10 civis, entre eles uma mulher e um membro das forças do regime sírio. Outras pessoas continuam desaparecidas, de acordo com a mesma fonte.

A imprensa estatal síria também noticiou o ataque, mas divulgou um balanço menor de vítimas. Os integrantes do EI dispararam com “metralhadoras e mataram quatro civis, incluindo uma mulher”, informou a agência de notícias oficial SANA.

O EI aumentou seus ataques nos últimos meses, apesar da perda de seus redutos na Síria e dos golpes infligidos pela coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos.

Terremoto

Na última segunda-feira, 6, a Síria e a Turquia foram impactadas por um terremoto de magnitude 7,8. A contagem provisória de mortos nos dois países é de 28.191 pessoas: 24.617 na Turquia, e 3.574, na Síria. Além dos mortos, a ONU adverte que até 5,3 milhões de pessoas perderam suas casas somente na Síria./AFP