Sloviansk deve ser a próxima ‘batalha crucial’ na Ucrânia, dizem analistas militares

Após se retirar de grande parte do norte da Ucrânia, a Rússia parece estar se preparando para tentar tomar a cidade oriental de Sloviansk nos próximos dias, um esforço que conectaria seus soldados às forças apoiadas pela Rússia na região de Donbas, dizem especialistas militares.

Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank de Washington que acompanha a guerra na Ucrânia, também disseram em um relatório publicado nesta terça-feira, 5, que as tropas russas que se retiraram da área de Kiev são provavelmente uma “força gasta” e “improvável de serem efetivamente implantado em outros lugares na Ucrânia.”

O sucesso russo na captura das regiões de Luhansk e Donetsk – duas áreas onde houve intensos combates entre separatistas ucranianos e pró-russos desde 2014 – pode depender de sua capacidade de capturar Sloviansk, uma cidade de 111 mil habitantes a cerca de 643 km a leste da capital, Kiev.

Espera-se que as forças russas avancem da cidade de Izium, cerca de 48 km ao norte, e tentem cercar as forças ucranianas. A luta por Sloviansk provavelmente será “a próxima batalha crucial da guerra na Ucrânia”, disse o relatório.

Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente americano, Joe Biden, disse na segunda-feira que a Rússia parecia estar “revisando seus objetivos de guerra” e recuando de seu objetivo inicial de capturar todo o país. “Todas as indicações são de que a Rússia tentará cercar e dominar as forças ucranianas no leste da Ucrânia”, disse ele em entrevista coletiva na segunda-feira.

Sloviansk fica em uma localização estratégica perto da região leste de Donbas, e sua captura pode permitir que a Rússia ligue suas forças no nordeste e sudeste da Ucrânia. A cidade foi um ponto de inflamação inicial quando a guerra eclodiu entre as forças ucranianas e os rebeldes apoiados pela Rússia.

A falha em tomar a cidade agora pode significar que a “campanha da Rússia para capturar a totalidade dos oblasts de Luhansk e Donetsk provavelmente falhará”, disse o relatório da ISW.

Sloviansk não sofreu nenhum ataque em larga escala desde que a invasão da Rússia começou em 24 de fevereiro. O prefeito da cidade, Vadim Liakh, disse à BBC na semana passada que aproximadamente 20 mil pessoas foram retiradas da cidade.

“Posso dizer que, graças às forças armadas da Ucrânia hoje, os moradores de Sloviansk têm a oportunidade de ter eletricidade, gás, aquecimento, internet, se comunicar, ir a mercados e lojas”, disse Liak à BBC. “Claro que quero continuar assim.”

Na terça-feira, o prefeito disse que os trens de retirada estavam partindo no horário após ataques aéreos danificarem temporariamente as linhas ferroviárias entre Sloviansk e a cidade vizinha de Kramatorsk na noite anterior. “Estamos nisso juntos”, escreveu ele em um post no Facebook, aconselhando as pessoas a deixar a cidade. “Não entre em pânico!”

Pavlo Kirilenko, governador regional de Donetsk, também instou as pessoas a deixarem a cidade.

“Esta não é a primeira vez que dirijo aos habitantes de Sloviansk um apelo para que deixem temporariamente a região”, disse ele em um vídeo do YouTube. “A vida humana não tem preço.”

As forças russas capturaram a cidade estrategicamente importante de Izium na semana passada e a têm usado como base para reabastecer e reparar unidades danificadas. Em entrevista publicada pelo governo na semana passada, o prefeito de Izium, Valeri Marchenko, disse: “Não há mais cidade”.

“Izium agora é Mariupol em miniatura”, disse ele, referindo-se à cidade do sul da Ucrânia que também caiu em uma crise humanitária em meio a um prolongado cerco russo.