Só a gerontocracia da política americana explica a palhaçada republicana na Câmara; leia a análise

THE NEW YORK TIMES - Nós podemos analisar o circo na Câmara dos Deputados em termos de personalidades (a branda ambição de Kevin McCarthy colidindo com a carreira burlesca e televisiva de Matt Gaetz) ou nos termos da coalizão republicana (unida apenas por iliberalismo e demagogia — e portanto refém do mais desavergonhado dos demagogos).

Mas a substância do impasse, os maneirismos sobre que tipo de cortes de gastos os deputados republicanos deveriam exigir ou aceitar, tampouco é incidental. Juntamente com os presidentes decrépitos e as vigílias sinistras em torno de senadores e ministros da Suprema Corte, debates caóticos e burlescos sobre política fiscal são parte do que ocorre quando uma democracia vira uma gerontocracia.

É fácil descrever a armadilha fiscal gerontocrática: conforme as sociedades envelhecem, com expectativas de vida mais altas e menos nascimentos, suas obrigações com os idosos ficam constantemente mais custosas mesmo que a fatia de eleitores que se beneficiam dessas obrigações (e comparecem às urnas) aumente. Isso dificulta o reparo de problemas fiscais e transforma o caminho da menor resistência política ao mesmo tempo na proteção dos idosos e no logro dos jovens — que, logrados dessa forma, iniciam menos famílias e aumentam o envelhecimento da sociedade.

Mas há uma torção maior na política americana: o partido que normalmente seria o veículo ideológico para a resistência em deriva a uma inércia gerontocrática — o partido dos livres mercados e do governo limitado — está também dependendo dos votos dos culturalmente conservadores eleitores mais velhos. O que torna especialmente desafiador politicamente, até autossabotador, realmente adotar os tipos de reformas fiscais apoiados oficialmente pela filosofia da direita.

Esse tipo de desafio não é peculiar unicamente aos Estados Unidos; no Reino Unido, por exemplo, ajuda a explicar por que os políticos do Partido Conservador não conseguem avançar com as grandes construções que eles gostam de prometer em suas campanhas — porque seus próprios eleitores prósperos e idosos estão dedicados a um status quo de baixo crescimento e altos valores imobiliários. Mas nos EUA, os centros mais importantes de ação (ou inação) sobre o Medicare e a Seguridade Social, assim como a transição do Partido Republicano de Paul Ryan para o de Donald Trump e agora de Matt Gaetz mostram a operação de uma lógica gerontocrática.

Ryan foi um verdadeiro defensor do governo limitado, dedicado a conceber ambiciosas reformas sobre benefícios e pressionar seus colegas, contra suas inclinações naturais, a endossá-las. Ele também foi um político ambicioso, e era possível vê-lo com dificuldades para reconciliar sua visão fiscal com interesses e demandas da base do partido. Essa dificuldades nunca se resolveram completamente, em parte por causa de sua busca por um mandato (na chapa de Mitt Romney) ter sido derrotada e em parte por causa de seu posicionamento cauteloso ter sido atropelado por Trump, que simplesmente jogou fora todos os projetos e prometeu, em vez disso, extravagâncias.

A ironia é que naquele momento Trump estava quase totalmente correto nos méritos: nem 2012 nem 2016 foram tempos ideais para cortes de gastos, dada a morosa recuperação da Grande Recessão e a resiliência dos juros baixos. Mas enquanto política na prática, a versão de Ryan do Partido Republicano, com sua liderança libertária e prósperos apoiadores nos subúrbios, foi provavelmente a última equipada com pelo menos uma tentativa séria de reforma fiscal, especialmente em relação a benefícios. Mas após a reformulação de Trump do partido a tarefa passou a parecer quase impossível: a gerontocracia avançou demais agora, a base republicana é agora mais de classe trabalhadora e portanto mais propensa a depender de programas de aposentadoria, e os democratas entrincheiraram-se mais à esquerda.

E desafortunadamente agora é o momento que nós realmente mais precisamos de algum tipo de ajuste fiscal. Mesmo que a inflação gerada pelos supergastos decorrentes da covid e das perturbações pandêmicas esteja caindo gradualmente, taxas de juros mais altas alteraram dramaticamente nossa trajetória de gastos. Após um longo período em que juros baixos permitiram ao governo pegar emprestado trilhões sem acrescentar muito aos seus serviços de dívidas anuais, na semana passada a taxa de juro do título de 10 anos do Tesouro chegou a 4,5% — arriscando um futuro, de acordo com Brian Riedl, do Instituto Manhattan, de pagamentos de dívidas que custarão aproximadamente o mesmo que um segundo Departamento de Defesa todos os anos.

Trata-se de um futuro que tende a preterir qualquer prioridade que não seja reforçar benefícios. Política industrial? Ajuda às famílias? Gastos militares em um mundo multipolar? Esqueçam-se disso: o dinheiro não estará lá. Populistas, socialista, beligerantes aguerridos — todos eles poderiam usar uma figura como Ryan agora, ou uma Comissão Simpson-Bowles, ou uma reedição das negociações de déficit Barack Obama-John Boehner que realmente alcance uma grande barganha.

O que eles têm, em vez disso, é Matt Gaetz. Que está, de sua maneira, dizendo a verdade quando critica o estilo estabanado com que McCarthy tentou negociar entre seus colegas de partido e os democratas ou quando diz aos repórteres reunidos para suas apresentações que os líderes de ambos os partidos são responsáveis pelo declínio americano. Mas Gaetz não possui, evidentemente, alguma visão política plausível — nem tem como vender aos eleitores de seu partido uma reforma em benefícios e nem a disposição de alcançar uma difícil barganha com os democratas, mesmo que tal movimento fosse possível. Ele só está usando nossa crise fiscal como escada; quanto piores os problemas, mais fácil subir.

Envelhecer supostamente torna as pessoas mais sábias, e, na teoria, alguém pode imaginar que uma sociedade que envelhece e prescinde de dinamismo e inovação compensa essa falta com a sobriedade e seriedade de seus líderes.

Mas em vez disso, em nossos postulantes à presidência nós notamos debilidades da idade: o enfraquecimento de Joe Biden, a instabilidade de Donald Trump, até a paranoia de seu potencial competidor independente, Robert Kennedy Jr. (que, se eleito, seria o segundo americano mais idoso a iniciar um mandato presidencial).

Ao mesmo tempo, nos nossos líderes mais jovens, em vez de virtudes que contrabalançam, nós vemos vícios caóticos que ameaçam tornar ingovernável tudo o que tocam: o Partido Republicano, a Câmara dos Deputados e o país inteiro. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO