Sobreviventes do terremoto na Indonésia relatam desespero e autoridades buscam desaparecidos

Publicidade

Supartika estava cozinhando em sua casa, num vilarejo nas montanhas, quando subitamente sentiu a terra tremer sob seus pés. Seu marido havia se oferecido para cozinhar, mas ela insistiu em preparar a comida, então ele saiu. Em um instante, Supartika ficou no escuro e sua casa desmoronava — seus braços mal suportaram o peso de uma parede que caiu.

Leia também Número de mortos em terremoto na Indonésia aumenta em meio a operações de buscas

“Eu desmaiei por um momento”, afirmou Supartika, de 47 anos, que assim como muitos indonésios não usa sobrenome. “Quando recobrei os sentidos, percebi que estava sob escombros.”

Um dia depois do devastador terremoto sacudir a Indonésia, autoridades locais afirmaram que o número de mortos havia ascendido para 268, e outras centenas haviam se ferido. Resgatistas continuavam a retirar de escombros pessoas mortas e feridas nesta terça-feira na província mais populosa do país, enquanto mais de 100 tremores secundários fizeram a terra tremer na região.

Oficiais do exército da Indonésia realizam buscas em área de deslizamento de terra na cidade de Cugenand, após terremoto devastar local Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters - 22/11/2022

A amplitude total da destruição causada pelo terremoto da segunda-feira — de epicentro raso e magnitude 5,6 — permanece incerta e cerca de 150 pessoas são consideradas desaparecidas. Esforços de buscas foram dificultados por apagões e estradas que levam a algumas das regiões afetadas bloqueadas por deslizamentos de terra.

A maioria das vítimas morreu esmagada por casas e prédios que desmoronaram, afirmaram autoridades de respostas a emergências. Muitos mortos eram mulheres e crianças que estavam dentro de suas residências no momento do terremoto, na tarde da segunda-feira, afirmou o governador da província de Java Ocidental, Ridwan Kamil, em uma entrevista coletiva.

Continua após a publicidade

Muitos vilarejos remotos continuavam inacessíveis um dia depois, afirmou ele, e conexões instáveis de telefonia e internet deixaram muita gente sem informação a respeito do paradeiro e segurança de parentes. O relevo inclinado e montanhoso do distrito de Cianjur, região agrícola que foi o epicentro do terremoto da segunda-feira, a torna especialmente vulnerável a deslizamentos, afirmou ele.

Moradores indonésios descansam em tenda emergencial montada após terremoto em Cianjur Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters - 22/11/2022

Após ficar presa sob os tijolos de sua casa, Supartika acabou resgatada pelo marido e vizinhos. Ela foi levada ao hospital somente horas depois, por volta das 20h da segunda-feira, em razão do número limitado de ambulâncias.

“Fiquei chocada. Foi de repente”, afirmou ela, que teve o braço direito quebrado, o ombro direito deslocado e uma perna lacerada por vidro quebrado. “Minha casa desabou.”

Terremotos ocorrem diariamente na Indonésia, que fica no “Círculo de Fogo”, um arco de vulcões e falhas tectônicas ao longo da Bacia do Pacífico. E os deslizamentos que se seguiram podem ser especialmente catastróficos em um país em que desmatamento para dar lugar à agricultura e operações em pequena escala de mineração ilegal de ouro contribuem para a instabilidade do solo.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, visitou na terça-feira Cianjur, cidade mais próxima ao epicentro do terremoto, prometendo ajuda para as vítimas reconstruírem suas casas e prometendo melhorar os padrões da construção civil.

“É importante ter edifícios à prova de terremotos”, afirmou ele na terça-feira. “Nosso foco é primeiramente abrir acessos por estradas em áreas afetadas por deslizamentos. Determinei que retiradas e resgates de vítimas soterradas são prioridades.”

Continua após a publicidade

Imagem cedida pelo governo indonésio mostra presidente Joko Widodo (à frente, de blusa branca) visita área afetada por terremoto em Cianjur Foto: Laily Rachev / EFE - 22/11/2022

Mais de 7 mil indonésios tiveram de deixar suas casas, segundo as autoridades. Muitos dos feridos estavam recebendo tratamento em tendas improvisadas, no entorno de hospitais lotados, em Cianjur. Alguns feridos eram transferidos para regiões vizinhas em razão da falta de profissionais de saúde, afirmou Kamil.

Além de mais de 2,8 mil residências, 13 escolas e 10 prédios de escritórios foram danificados na região de Cianjur, de acordo com autoridades de emergência.

Uus, de 40 anos, tinha voltado para casa com intenção de consertar um vazamento no teto e deixou sua família cuidando de seu restaurante de beira de estrada durante um movimentado horário de almoço. Quando o terremoto atingiu a região, ocasionou um deslizamento em uma colina próxima do estabelecimento — lama e escombros soterraram o restaurante e cafés nas proximidades.

Uus, que também não usa sobrenome, correu para o local para tentar salvar sua família. “Gritei por ajuda”, afirmou ele. “Eu queria desenterrá-los, mas não tinha as ferramentas.”

“O deslizamento cobriu todo o lugar. Nunca achei que aquela colina desmoronaria”, acrescentou ele, enxugando as lágrimas com um sarongue marrom que o cobria do pescoço aos pés — a bainha de sua calça ainda estava enlameada em razão da busca frenética do dia anterior.

Sua mulher, seus três filhos e sua irmã morreram.

Continua após a publicidade

“Ó Deus, ó Deus, todos morreram! Oh Deus!”, disse ele chorando, após um agente do hospital lhe dar a notícia da perda de seus familiares.

Parentes de Uus debateram a respeito de onde enterrá-los, pois não ainda não estavam autorizados a retornar para seu vilarejo em razão da possibilidade de novos terremotos e deslizamentos. O vilarejo de Cugenang, onde ficava seu restaurante, foi quase 90% destruído, de acordo com o governador.

“Se eu soubesse que haveria um terremoto, teria levado minha família para casa também, não a deixado no restaurante. Ó Deus, o Senhor levou todos eles”, afirmou Uus. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL