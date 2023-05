Soldado russo se rende a drone ucraniano e deixa tropas russas guiado por equipamento; assista

Imagens divulgadas pela Ucrânia mostram um soldado russo se rendendo ao país rival após ter sido seguido por um drone. O registro, feito na última semana na cidade sitiada de Bakhmut, na Ucrânia, mostra o soldado gesticulando em direção ao equipamento, pedindo por rendição.

No vídeo, é possível observar o soldado, em meio às trincheiras, fazendo uma série de gestos. Ele aponta para si mesmo e passa a mão pelo pescoço, em um sinal que dá a entender o medo de ser morto por colegas russos. Ele também junta as mãos, como um pedido de ajuda, e coloca braços em um sinal de “x” sobre o peito para indicar um “não” à câmera do drone.

Pelo drone, a tropa ucraniana solta um bilhete ao soldado com uma oferta de rendição, orientando que seguisse o equipamento aéreo. O soldado é, então, guiado pelo drone da Ucrânia. Nas imagens, é possível ver o russo passando por corpos de outros soldados mortos no conflito.

Assim que o soldado deixa as trincheiras, as imagens registram a explosão de bombas, lançadas pelos ex-colegas russos. Apesar dos ataques, a tropa russa chega com vida às tropas ucranianas.

De acordo com o tabloide britânico “The Sun”, a oferta de rendição é uma oportunidade oferecida pelo projeto “I Want to Live”, do governo ucraniano, que oferece às tropas russas uma possibilidade de saída do conflito.

Continua após a publicidade

“Apesar de todas as atrocidades dos russos, as Forças Armadas ucranianas continuam a aderir às normas do direito humanitário internacional. Porque a nossa escolha é um caminho civilizacional de evolução”, escreveu a 92ª Brigada Mecanizada ao compartilhar o vídeo em grupo no Telegram.