‘Solução McGyver’: Ucrânia improvisa foguetes em lanchas e caminhões para tentar derrotar Putin

WASHINGTON — Os bilhões de dólares em ajuda militar que os Estados Unidos enviaram à Ucrânia incluem alguns dos sistemas de armamentos mais avançados e letais existentes no mundo. Mas a Ucrânia também tem obtido grandes vitórias na guerra empregando armas e equipamentos de maneiras surpreendentes e improvisando no calor do momento, de acordo com especialistas em forças armadas.

Leia também Ucrânia começa ofensiva contra Rússia para retomar territórios no sul

Desde o afundamento do Moskva, o navio de comando da Frota Russa no Mar Negro, em abril, até o ataque contra a base aérea russa na Crimeia, este mês, as tropas ucranianas têm usado armamentos americanos e de outras origens de maneiras que poucos esperariam, afirmam especialistas e autoridades do Departamento de Defesa.

Ao montar sistemas de mísseis sobre picapes, por exemplo, as forças ucranianas transportam as armas mais rapidamente para o campo de tiro. Ao instalar sistemas de foguetes sobre lanchas, os ucranianos melhoraram sua capacidade de guerra naval. E para o espanto de especialistas em armamentos, a Ucrânia continua a destruir alvos russos tanto com os drones de ataque Bayraktar, de fabricação turca, quanto com drones comerciais baratos, feitos de plástico e vagarosos, modificados para soltar granadas e outros explosivos.

‘Profissão Perigo’

“As pessoas estão usando a metáfora do MacGyver”, afirmou Frederick Hodges, ex-comandante do Exército dos EUA na Europa, em referência à série dos anos 80 em que o personagem principal constrói engenhocas simples e improvisadas para escapar de situações perigosas.

Depois de seis meses de guerra, o número de mortes é alto em ambos os lados. Enquanto as autoridades americanas estimam que até 80 mil russos foram mortos ou feridos, as forças ucranianas, superadas em armas, afirmam que perdem entre 100 e 200 homens por dia. Mesmo assim, a engenhosidade dos ucranianos se contrasta acentuadamente em relação à natureza morosa, arrastada e doutrinal do avanço russo.

Continua após a publicidade

Para o ataque contra o Moskva, por exemplo, os ucranianos desenvolveram seu próprio míssil anti naval, batizado de Netuno, cuja fabricação eles basearam no projeto de um antigo míssil anti naval soviético, mas com alcance e recursos eletrônicos substancialmente melhorados. Parece que eles instalaram os mísseis Netuno sobre uma ou mais caminhonetes, de acordo com uma graduada autoridade americana, e os transportaram até pontos em que o navio entrou em seu alcance, em torno de 120 quilômetros a partir de Odessa. O ataque contra o Moskva, em sua essência, foi a comprovação do funcionamento do Netuno: foi a primeira vez que que a nova arma ucraniana foi usada em uma guerra real, e ela afundou o principal navio de guerra russo no Mar Negro.

Tanque ucraniano em Donetsk: militares improvisam soluções no combate aos russos Foto: Finbarr O'Reilly/The New York Times

“No ataque contra o Moskva, os ucranianos foram verdadeiros MacGyvers ao usar um sistema anti naval muito eficaz instalado sobre a caçamba de uma picape, para torná-lo móvel e transportá-lo onde fosse necessário”, afirmou em entrevista o general Hodges, que é conselheiro-sênior da ONG Human Rights First.

Os soldados ucranianos utilizam com tanta eficácia o drone Bayraktar, de fato, que o diretor-executivo da empresa, Haluk Bayraktar, elogiou sua habilidade de “aproveitar todo o potencial desses sistemas”, em entrevista a um programa de notícias ucraniano. Autoridades militares americanas ainda estão intrigadas a respeito do motivo de as diferentes camadas dos sistemas antiaéreos russos não terem se mostrado mais eficazes em impedir os drones, que não possuem nenhum sistema de autodefesa, são detectados facilmente por radar e cuja velocidade não passa de aproximadamente 130 quilômetros por hora.

Improviso e criatividade

Uma graduada autoridade do Pentágono afirmou que as forças ucranianas instalaram mísseis anti-radiação HARM fornecidos pelos EUA em caças de combate MiG-29, de projeto soviético — algo que nenhuma outra força aérea do mundo já havia feito. O míssil HARM americano, projetado para perseguir e destruir radares da defesa antiaérea russa, não são compatíveis normalmente com os MiG-29 ou qualquer outro caça de combate do arsenal ucraniano.

A Ucrânia conseguiu recalibrar sensores de alvo para permitir aos pilotos disparar o míssil americano com suas aeronaves da era soviética. “Eles realmente combinaram com sucesso os equipamentos”, afirmou a repórteres a autoridade graduada durante um briefing do Pentágono. Ele falou sob condição de anonimato em respeito a regras do governo de Joe Biden. Autoridades afirmam que esses mísseis são capazes de atingir alvos a até 150 quilômetros de distância.

Continua após a publicidade

Essa engenhosidade agora está em exibição na Crimeia. Nas semanas recentes, a Ucrânia alvejou a península no Mar Negro, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, em uma série de ataques.

The Economist Putin está levando a Rússia a um tipo russo de fascismo

No ataque contra a base aérea russa, as forças ucranianas destruíram oito caças de combate. Poucos dias depois, combatentes ucranianos operando clandestinamente atrás das linhas inimigas atingiram vários alvos dentro do território ocupado, que a Rússia considerava seguro anteriormente, incluindo depósitos de munição e linhas de suprimentos.

E então, explosões atingiram um aeroporto nas proximidades de Sevastopol, maior cidade da Crimeia e lar da Frota Russa no Mar Negro. A Rússia alegou que as explosões ouvidas durante o ataque resultaram de fogo antiaéreo usado com sucesso.

“Os ucranianos foram capazes de explorar seu conhecimento na área”, afirmou Dara Massicot, pesquisadora-sênior de políticas da RAND Corporation.

Raízes soviéticas

Esse desenvolvimento tem raiz na história da Ucrânia enquanto centro da indústria armamentista da antiga União Soviética. Por décadas, a Ucrânia foi o lugar onde a União Soviética — e posteriormente a Rússia — desenvolveu turbinas de navios de guerra, tanques e até aeronaves, como o Antonov An-124, um dos maiores aviões cargueiros no mundo, que é usado pela Rússia para transportar armas para a Ucrânia.

Continua após a publicidade

Comandantes militares americanos que trabalharam com tropas da Ucrânia afirmam que os ucranianos se mostram sempre prontos para improvisar.

O general Hodges afirmou ter notado “no nível tático como os ucranianos são astutos”, quando trabalhou na Ucrânia entre 2013 e 2014. Ele afirmou que a adaptação dos mísseis HARM fornecidos pelos EUA para funcionar em MiGs demonstra a profundidade do conhecimento tecnológico dentro das Forças Armadas ucranianas.

“Não se pode simplesmente pendurar qualquer foguete em qualquer tipo de aeronave — há toda uma ciência aeronáutica a ser levada em consideração, e outros aspectos da aviação e das aeronaves de alto desempenho envolvidos aqui”, afirmou ele. “E eles conseguiram fazê-lo.”

Os ataques na Crimeia sublinham o uso cada vez mais agressivo de táticas militares por parte dos ucranianos, enquanto o governo em Kiev se vale de forças especiais e combatentes aliados locais para atacar profundamente atrás das linhas de frente, perturbar linhas de fornecimento russas e se contrapor às vantagens em armas e equipamentos dos russos.

Autoridades americanas afirmam que os EUA têm fornecido informações de inteligência para auxiliar os ataques das forças ucranianas contra alvos russos desde o início da guerra. Mas a Ucrânia conduziu o primeiro dos ataques recentes na Crimeia — uma série de explosões no aeroporto militar de Saki, em 9 de agosto — sem avisar anteriormente aliados americanos ou de outros países ocidentais, afirmaram autoridades.

De fato, uma autoridade americana informada posteriormente a respeito dos ataques afirmou que comandos ucranianos e combatentes locais usaram uma série de armas, bombas e táticas improvisadas nos ataques.

Continua após a publicidade

“Tudo é fruto de auto-organização local”, afirmou a autoridade, falando sob condição de anonimato para discutir detalhes operacionais. “Não recebemos nenhum aviso antecipado.”

Esse primeiro ataque contra o aeroporto destruiu grande parte do poderio aéreo e dos estoques de munição do 43.º Regimento de Aviação Naval da Frota Russa no Mar Negro. E também teve como objetivo impingir um impacto psicológico sobre as forças russas na Crimeia, afirmou a autoridade americana, qualificando a consequência da ação como “Efeito Doolittle”, em referência a um ataque americano contra o Japão durante a 2.ª Guerra.

O bombardeio liderado pelo tenente-coronel James Doolittle foi um ataque brando, realizado durante o dia, a baixa altitude, em abril de 1942, que resultou apenas em danos leves contra alvos militares e industriais. Mas o ataque reforçou o moral dos americanos, que cambaleava após a série de reveses no Pacífico iniciada com o ataque contra Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. A operação destruiu também a noção de que o Japão era invulnerável a ataques aéreos dos EUA, como o governo japonês vinha alegando.

Em um post no Telegram após o ataque em Saki, o jornalista ucraniano Andrii Tsaplienko, especializado em forças armadas, afirmou que o dano causado sugeria que um caminhão adaptado para se acoplar a um pesado sistema de mísseis chamado Grim, ou Sapsan, foi usado no ataque. Esse sistema foi desenvolvido pela estatal aeroespacial ucraniana Yuzhmash. O Kremlin, porém, rejeitou a possibilidade de um sistema de mísseis balísticos de fabricação ucraniana ter tido qualquer coisa a ver com o incidente.

“As atividades na Península da Crimeia provavelmente marcam uma nova fase na guerra, com os ucranianos passando para a ofensiva em uma campanha não convencional projetada para expulsar a Rússia de uma área que suas forças consideravam segura”, afirmou Mick Mulroy, ex-autoridade do Pentágono e agente da CIA. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL