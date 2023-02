SpaceX, de Elon Musk, restringe acesso da Ucrânia a satélites usados por drones contra Rússia

A SpaceX, empresa de Elon Musk, acusou os militares ucranianos de usar seu serviço de internet Starlink para alimentar drones em seu conflito contínuo com a Rússia – e diz que tomou medidas para restringir sua capacidade de fazê-lo.

Falando em uma conferência da Administração Federal de Aviação em Washington, na quarta-feira, Gwynne Shotwell, diretora de operações da SpaceX, disse que a empresa tem o prazer de ajudar a Ucrânia em sua “luta pela liberdade”, mas que o serviço de internet via satélite Starlink “nunca teve a intenção de ser armado”.

“Os ucranianos aproveitaram isso de maneiras não intencionais e que não faziam parte de nenhum acordo”, disse Shotwell. “Sabemos que os militares os estão usando para [comunicações], e tudo bem, mas nossa intenção nunca foi que eles os usassem para fins ofensivos.”

Soldados ucranianos recuperam um hardware de conexão via satélite Starlink do telhado de uma universidade danificada por um ataque russo Foto: Shannon Stapleton/Reuters - 13/12/2022

Ela se referiu a relatos de que os militares ucranianos usaram o serviço Starlink para controlar drones e falou sobre “coisas” que podem ser feitas para limitar sua capacidade de fazer isso. Não está claro como o Starlink impediria que o serviço fosse usado para drones, e Shotwell não forneceu detalhes.

Oleksi Danilov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, disse que Kiev não estava preocupada. “Se você acredita que usamos apenas Starlink e, por causa disso, não temos outras opções de uso para esta ou aquela arma – isso não corresponde à realidade”, disse Danilov ao Washington Post.

“Não vamos tirar conclusões precipitadas. Precisamos esclarecer até que ponto isso será uma influência ou não. Talvez precisemos mudar os meios de ataque em um setor ou outro.”

O conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, tuitou na quinta-feira que seu país sentiu “gratidão” à Starlink no início da guerra e a creditou por ter “salvado centenas de milhares de vidas”.

As forças armadas da Ucrânia passaram a depender cada vez mais de armas aéreas não tripuladas, como drones, em sua guerra de quase um ano com a Rússia. Também contou com os serviços da Starlink em meio a interrupções na internet e danos à infraestrutura, bem como ataques cibernéticos russos e para necessidades humanitárias mais amplas.

No fim do ano passado, Musk, o CEO da SpaceX, causou alvoroço quando ameaçou retirar o financiamento da Starlink na Ucrânia, dizendo que era “irracional” continuar financiando “o sistema existente indefinidamente”. Mais tarde, ele inverteu sua posição.

A Starlink manteve amplamente a Ucrânia e seus militares online durante a guerra, fazendo com que a Rússia tentasse bloquear sinais e serviços telefônicos em zonas de combate. Um comandante ucraniano disse anteriormente ao Post que “lutar sem o serviço Starlink na linha de frente é como lutar sem uma arma”.

Qualquer corte de satélite poderia paralisar as forças armadas da Ucrânia e dar uma grande vantagem ao Kremlin.

Embora a SpaceX tenha retratado o serviço Starlink na Ucrânia como um empreendimento de caridade, na verdade, não cobriu todo o custo. O Post informou em abril que o governo dos EUA pagou milhões à SpaceX por equipamentos e custos de transporte.

No mês passado, Musk escreveu no Twitter, a plataforma de mídia social que ele também possui: “A SpaceX Starlink se tornou a espinha dorsal da conectividade da Ucrânia até as linhas de frente. … No entanto, não estamos permitindo que o Starlink seja usado para ataques de drones de longo alcance.”

A Starlink fornece banda larga de alta velocidade e baixa latência, contando com uma constelação de milhares de satélites altamente avançados operando em uma órbita baixa ao redor da Terra.