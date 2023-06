Submarino do Titanic: anomalia detectada pela Marinha dos EUA há 5 dias pode estar ligada à implosão

O sistema acústico da Marinha dos Estados Unidos detectou uma “anomalia” nas águas do Atlântico no domingo, 18, mesmo dia em que o submersível Titan, da OceanGate, desapareceu. Segundo um oficial militar sênior da Marinha, o fenômeno detectado “provavelmente foi a implosão fatal” do submarino, que deixou cinco passageiros mortos.

O oficial, que preferiu falar sob condição de anonimato para discutir um sistema sensível de detecção acústica, disse que depois que o Titan foi dado como desaparecido no domingo, a Marinha voltou e analisou seus dados acústicos e encontrou um “anomalia” consistente com uma implosão ou explosão nas proximidades de onde a embarcação estava operando quando as comunicações foram perdidas. A Marinha repassou a informação à Guarda Costeira, que continuou as buscas.

Na quinta-feira, 22, a Guarda Costeira comunicou oficialmente que o submersível transportando cinco pessoas para o Titanic implodiu em virtude da “catástrófica perda de pressão interna na cabine”. Os oficiais disseram durante entrevista coletiva que notificaram as famílias da tripulação do Titan, que estava desaparecido desde domingo.

A Guarda Costeira dos EUA chegou a divulgar na quarta-feira, 21, que uma aeronave de vigilância canadense que procurava o submersível Titan “detectou ruídos subaquáticos na área de busca”. Os sons de batida foram ouvidos na terça-feira, 20, e também na quarta-feira. Apesar disso, o porta-voz do órgão americano, Jamie Frederick, afirmou inicialmente que não era possível identificar a origem dos ruídos.

Entretanto, o órgão indicou na quinta-feira que os sons provavelmente foram gerados por algo diferente do Titan. “Não parece haver nenhuma conexão entre os ruídos e a localização (dos detritos) no fundo do mar”, disse John Mauger, do Primeiro Distrito da Guarda Costeira.

Na quinta-feira, 22, a Guarda Costeira comunicou oficialmente que o submersível transportando cinco pessoas para o Titanic implodiu em virtude da "catástrófica perda de pressão interna na cabine".

A implosão do Titan vitimou Stockton Rush, 61 anos, o diretor-executivo da OceanGate e piloto do submarino; Shahzada Dawood, empresário paquistanês de 48 anos, e seu filho, Suleman Dawood, de 19; Hamish Harding, empresário bilionário e explorador britânico de 58 anos; e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e principal especialista no naufrágio do Titanic, de 77./AP