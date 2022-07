Substituto russo do McDonald’s afirma que ficará meses sem batatas fritas

THE NEW YORK TIMES — Quando as lanchonetes do McDonald’s na Rússia reabriram com um novo nome, em junho, seu novo proprietário prometeu que o cardápio permaneceria basicamente o mesmo, só que sem nenhum “Mc” ou “Mac” nos nomes dos lanches. Mas agora, um item emblemático que não precisava de nenhum tipo de rebranding — as batatas fritas — está, segundo relatos, em falta no menu.

A nova cadeia de restaurantes, “Vkusno i Tochka”, que significa “Gostoso, e ponto”, enfrenta dificuldades em razão de uma escassez de batatas, de acordo com a agência de notícias estatal russa Tass. A escassez é resultado tanto de uma magra colheita na Rússia em 2021 quanto das perturbações nas cadeias de fornecimento causadas pelas sanções do Ocidente em razão da guerra na Ucrânia, que limitaram severamente importações que poderiam possivelmente suprir os lapsos.

Representantes do Vkusno i Tochka disseram à Tass que as fritas só voltarão ao cardápio no último trimestre de 2022, depois da colheita da próxima safra.

Funcionário prepara batatas fritas em versão russa do McDonald's, em imagem do dia 12 de junho, às vésperas da abertura da lanchonete. Batatas saíram do menu, segundo relatos

Isso não é notícia boa para Alexander Govor, o magnata do petróleo siberiano que comprou as 840 unidades do McDonald’s na Rússia, substituindo os famosos Arcos Dourados por um novo logotipo: duas linhas cor de laranja ao lado de um círculo vermelho, representando hambúrguer com batatas fritas.

Govor se apresentou depois que o McDonald’s se retirou da Rússia para protestar contra a invasão do presidente Vladimir Putin à Ucrânia. Na época, as lanchonetes russas da rede já adquiriam quase todos os ingredientes que usavam de fornecedores domésticos, desta forma, servir o mesmo menu não pareceu um desafio.

A Rússia não é o único país onde faltam batatas. Além dos obstáculos ao frete e da crise global nas cadeias de fornecimento, as safras de batatas foram minguadas em todo o mundo no ano passado, de acordo com a firma de análise Gro Intelligence, que oferece prognósticos sobre tendências no setor agrícola.

No ano passado, a produção de batata nos Estados Unidos caiu 7% em relação à média dos cinco anos anteriores. Na África Oriental, o excesso de chuva ocasionou uma colheita baixa. E no Canadá, as exportações caíram depois de um surto de verrugose preta da batata ocasionar um banimento no mercado global das batatas cultivadas na província canadense que mais produz. Essa combinação de fatores também fez as cadeias de restaurantes de fast-food no Japão, que a Gro descreve como um grande importador das batatas norte-americanas, racionar batatas fritas.