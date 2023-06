Suécia terá maior ‘cidade de madeira do mundo’ a partir de 2027

Estocolmo, capital da Suécia, irá abrigar, a partir de 2027, 250 mil metros quadrados de construções feitas somente de madeira, no que almeja ser “a maior cidade de madeira do mundo”. O projeto, de autoria do arquiteto sueco Atrium Ljungberg, ficará no bairro de Sickla, e as construções devem iniciar em 2025.

Segundo a construtora, o projeto de um viés de sustentabilidade, uma vez que edifícios de madeira fornecem melhor qualidade do ar e tem a capacidade de armazenar dióxido de carbono ao longo do tempo. “O setor imobiliário é absolutamente crucial na transição verde, pois os edifícios respondem por até 40% das emissões mundiais de CO2″ diz o comunicado divulgado pelo desenvolvedor do projeto. Segundo ele, pesquisas também apontam que este tipo de construção pode reduzir o estresse e aumentar a produtividade.

Projeto, que inclui 7 mil escritórios e 2 mil residências na área de Sickla, no sul de Estocolmo, começará a ser construído em 2025 e primeiros edifícios devem ficar prontos em 2027 Foto: Atrium Ljungberg /Henning Larsen

O projeto inclui 7 mil escritórios e 2 mil residências na área de Sickla, no sul de Estocolmo, além de lojas e restaurantes. Segundo a empresa, a ênfase em espaços de escritório pretende suprir o déficit de locais de trabalho fora do centro de Estocolmo, para encurtar os tempos de deslocamento para mais pessoas e, simultaneamente, diminuir as emissões de carbono. Outro diferencial da “cidade de madeira” é que a energia será autoproduzida, armazenada e compartilhada, por meio de painéis solares no topo das construções.

Os primeiros edifícios devem ser concluídos em 2027. A construção moderna de madeira é um tema importante em todo o mundo, mas os projetos concluídos até agora são edifícios ou blocos individuais, de acordo com o desenvolvedor.