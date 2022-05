Suécia indica adesão à Otan um dia após anúncio da Finlândia

A Suécia sinalizou nesta sexta-feira, 13, que deve seguir o exemplo da Finlândia e solicitar a adesão à Otan. Autoridades do governo sueco se mostraram favoráveis à entrada na aliança, após a apresentação de um relatório estratégico ao Parlamento que indica o ingresso no bloco.

A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, afirmou que a entrada na Otan ajudaria a estabilizar o país, além de beneficiar outras nações ao redor do Mar Báltico.

“A adesão da Suécia à Otan aumentaria o limite para conflitos militares e, portanto, teria um efeito de prevenção de conflitos no norte da Europa”, disse Linde a repórteres ao apresentar um relatório sobre segurança ao parlamento.

De acordo com o relatório elaborado pelo governo e por partidos no Parlamento, apresentado antes da decisão final sobre o ingresso, aponta que a adesão da Suécia à Otan elevaria “o limiar (de deflagração) dos conflitos militares” e teria um efeito dissuasivo.

Caso a decisão se confirme após as tratativas no Parlamento, a Suécia romperá com quase 200 anos de neutralidade e não alinhamento militar, tomando o lado da Otan na disputa geopolítica europeia.

“O não alinhamento militar nos serviu bem, mas estamos em uma nova situação agora”, acrescentou Linde.

O ministro da Defesa da Suécia, Peter Hultqvist, e a ministra das Relações Exteriores, Ann Linde, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, 13. Foto: TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS. Foto: TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS

O relatório, intitulado “Deterioração do ambiente de segurança – implicações para a Suécia”, concluiu que “se a Suécia e a Finlândia fossem membros da Otan, todos os países nórdicos e bálticos seriam cobertos por garantias de defesa coletiva”.

“A incerteza atual sobre que forma a ação coletiva tomaria se ocorresse uma crise de segurança ou um ataque armado diminuiria”, acrescentou.

Os comentários da ministra e a apresentação do relatório vêm um dia depois que os líderes da Finlândia se comprometeram a solicitar o ingresso na aliança de 30 nações.

De acordo com a agência Reuters, Estocolmo pode solicitar a adesão à Otan já na segunda-feira./ WPOST, AFP e NYT